Ukrajinac koji je tisućama siročadi pronašao dom poginuo u borbi za Ukrajinu

Serge Zevlever, dobri duh Kijeva koji je pomogao tisućama siročadi da pronađu dom, pogunuo je u borbi za obranu Ukrajine od ruske invazije, prenose svjetski mediji.

Vijest o Zevleverovoj smrti proširila se po društvenim mrežama, a javili su se mnogi čije je živote promijenio na bolje.

I just received the news that our Ukrainian friend, Serge Zevlever, facilitated our adoption of Lucy, just died. He fought tirelessly for orphaned children & helped thousands find loving homes. He died last night in the streets of Kyiv, fighting for his beloved Ukraine. RIP Serge pic.twitter.com/K7fpF0Yo8Z