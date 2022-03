Zbog jedne izjave propao tajni plan EU? Borbeni avioni ipak neće u Ukrajinu, razlog je sada jasan

Kada je prije dva dana prvi čovjek EU diplomacije i sigurnosti Josep Borrell objavio kako će u sklopu hitne vojne pomoći Ukrajini EU toj zemlji dati i borbene zrakoplove, i to one istočnog porijekla na kojima Ukrajinci znaju letjeti, to je odjeknulo poput bombe. Ukrajincima je nada narasla, a Poljskoj, Slovačkoj i Bugarskoj, koje posjeduju takve zrakoplove, stvoren je niz problema.



Poljaci, istina, posjeduju još 30-ak MIG-ova 29 ruske proizvodnje, koje su otkupili od Njemačke nakon ujedinjenja s DDR-om i Poljaci ih uredno održavaju i moderniziraju. Slovačka i Bugarska također posjeduju po eskadrilu MIG-ova 29 (12 do 14 komada), ali su im to zasad jedini zrakoplovi i pitanje je u kakvom su stanju. Poljska, za razliku od njih, posjeduje i nekoliko eskadrila američkih F-16.