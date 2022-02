Ukrajina traži hitan sastanak s Rusijom i OESS-om: 'Rusi moraju ispuniti svoju obavezu'

Ukrajina je u nedjelju zatražila da unutar 48 sati želi s Rusijom i Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS) razgovarati o gomilanju ruskih vojnih snaga u blizini svojih granica i na Krimu.

Već tjednima raste napetost zbog gomilanja ruskih vojnih snaga na granici s Ukrajinom. SAD upozorava da bi se napad mogao dogoditi svakog trena dok Rusija negira da ima takve planove i optužuje Zapad za potpirivanje histerije.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da Rusija nije odgovorila na zahtjev koji joj je Ukrajina uputila u petak, a u kojem, pozivajući se na dio sporazuma o sigurnosti iz tzv. Bečkog dokumenta, traži od Rusije da objasni provođenje aktualnih vojnih aktivnosti.

“Zbog toga sada poduzimamo sljedeći korak i zahtijevamo sastanak s Rusijom i svim uključenim državama u roku od 48 sati kako bismo razgovarali o jačanju i pregrupiranju ruskih vojnih snaga duž naše granice i na privremeno okupiranom Krimu”, napisao je Kuleba na Twitteru.

“Ako je Rusija ozbiljna kada govori o nedjeljivosti sigurnosti na prostoru OESS-a, onda mora ispuniti svoju obavezu o vojnoj transparentnosti kako bi smanjila napetosti i povećala sigurnost za svih”, dodao je također Kuleba u svojoj objavi.

Rusija kritizira pozive na povlačenje promatrača OESS-a

Američki promatrači iz misije OESS-a u nedjelju su automobilima napustili istočni grad Donjeck koji je pod kontrolom pobunjenika, prenosi Reuters.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova kritiziralo je pozive da promatrači OESS-a napuste Ukrajinu.

"Ta odluka nas zabrinjava", rekla je glasnogovornica Marija Zaharova u Moskvi u nedjelju navečer. "Misiju se svjesno uvlači u vojnu psihozu koju potiče Washington i koristi se njome kao sredstvom moguće provokacije", rekla je Zaharova, kako je prenosi njemačka agencija dpa.

OESS je u misiji u Ukrajini koja uključuje i civilni nadzor u separatističkim republikama Donjecku i Luhansku gdje traje rat od 2014. godine u kojem je živote izgubilo više od 14 tisuća ljudi.

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nedjelju je kazao kako je u misiji OESS-a i 14 hrvatskih državljana.

OESS je objavio izjaviu u kojoj kaže da su neke "države sudionice" rekle svojim građanima da napuste Ukrajinu, no dodaje da misija nastavlja rad. Do sada je 21 pripadnik OESS-a napustio Donjeck, a još više od 30 to planira učiniti, rekao je diplomatski izvor.

Drugi izvor, na koji se također poziva Reuters, govori da je 160 pripadnika OESS-a napustilo Ukrajinu, među njima Nizozemci, Danci, Kanađani, Slovaci, Albanci. Te brojke Reuters nije mogao potvrditi iz drugih izvora.

Rusija i OESS imali su nesuglasica u prošlosti u istočnoj Ukrajini. Moskva je tako u rujnu odbila drugoj misiji OESS-a da nadzire granicu između područja pod kontrolom pobunjenika i Rusije. Proruski separatisti blokirali su promatrače u njihovu hotelu u Donjecku cijeli tjedan u listopadu.

