Biden pričao s ukrajinskim predsjednikom: 'SAD će odgovoriti brzo i odlučno na rusku agresiju'

Nakon što je jučer američki predsjednik Joe Biden razgovorao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom oko ukrajinske krize, danas je pak vodio razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Biden mu je kazao da će će SAD odgovoriti "brzo i odlučno" na daljnju rusku agresiju na Ukrajinu, navodi se u priopćenju kojeg je objavila Bijela kuća.

Dvojica predsjednika su se "složila oko važnosti nastavka diplomacije i odvraćanja kao odgovora na rusko vojno jačanje na ukrajinskim granicama", stoji u priopćenju.

.@POTUS spoke with President Zelenskyy today to make clear the U.S. would respond swiftly and decisively to any further Russian aggression against Ukraine. The leaders agreed on the need to continue pursuing diplomacy and deterrence in response to Russia’s military build-up.