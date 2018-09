'Ukinut ćemo dužnost pomoćnika ministara, ministarstvo će imati samo jednog političara'

Ministar uprave Lovro Kušćević najavio je danas ukidanje dužnosti pomoćnika ministara te se zauzeo za depolitizaciju javne uprave, kako bi postala učinkovitija i na usluzi građanima.

"Do kraja godine donijet ćemo zakon po kojem će prestati postojati dužnost pomoćnika ministra, a na čelu uprava će biti ravnatelji kao službenici, a ne kao dužnosnici" rekao je Kuščević sudjelujući u radu 12. Hrvatsko-francuskih upravno-pravnih dana.

To znači da će jedno ministarstvo imati samo jednog političara - to će biti ministar, a službenici će imati kontinuitet i biti neovisni o politici, kaže Kuščević dodajući kako će to biti doprinos depolitizaciji javne uprave.

"Što se tiče obrazovanja, imamo program kojem je cilj propisati koje kompetencije, radna iskustva i znanja mora imati službenik, a u tom programu je i dio koji se odnosi na edukaciju," kazao je.

Cilj je stvoriti učinkovitu javnu upravo, pa Ministarstvo uprave provodi 15 projekta vrijednih više od 800 milijuna kuna kojima se želi podići kvalitetu kroz digitalizaciju i decentralizaciju procesa.

"Imamo veliki broj službenika, što državnih što javnih, više od 250.000 tisuća, a to je ogroman potencijal kojeg trebamo i možemo upregnuti u razvoj Hrvatske", poručio je Kuščević.

Uspostavom moderne uprave također će se nastojati iskorijeniti korupciju i potaknuti razvoj demokratske političke kulture, rekao je Kuščević i zajamčio da će se od iduće godine državni ispiti moći polagati u gradovima diljem Hrvatske, a ne samo u Zagrebu.

Francuska veleposlanica Corinne Meunier ocijenila je kako je tradicionalno održavanje Hrvatsko-francuskih upravno-pravnih dana dokaz institucionalne suradnje dviju zemalja. "Ti susreti pridonose modernizaciji hrvatske javne uprave i sudstva u smislu europskih standarda," kazala je Meunier.

Najavila je da će francusko veleposlanstvo podupirati predsjedanje Hrvatske Europskom unijom (2020. godine) jer će to predsjedanje biti u ključnom razdoblju za EU, kada će trebati upravljati procesom Brexita.

Zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Sanja Otočan istaknula je kako je za razvoj upravnog sudstva od iznimne važnosti suradnja s pravnom znanošću, tj. pravnim fakultetima u Hrvatskoj, što Visoki upravni sud već čini,

Sudac Ustavnog suda Mario Jelušić napomenuo je da je upravno pravo često u podlozi tužbi koje građani upućuju Ustavnom sudu, nakon što prođu čitav proceduralni put pred upravnim tijelima prvog i drugog stupnja.

