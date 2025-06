Uhićeno 18 osoba zbog napada na Vučićeve 'ćacije': Njihov vođa pred kamere stigao u kolicima

Student Miloš Pavlović, poznat javnosti u Srbiji kao vođa grupe "Studenti koji žele učiti", napadnut je u studentskom domu "Studenjak" na Novom Beogradu. Tamo su ga dočekali studenti koji žive u domu – uz skandiranje, zviždanje i polijevanje vodom. Naime, Pavlović je krajem veljače preselio u improvizirani kamp u Pionirskom parku u znak prosvjeda protiv blokade fakulteta, tvrdeći da mu je time onemogućeno pravo na učenje. Njegovo kratko pojavljivanje u "Studenjaku" izazvalo je burnu reakciju studenata koji podržavaju blokade i traže ispunjenje studentskih zahtjeva, piše Nova.rs.

Dok je sjedio u kafiću unutar doma, okupljeni su mu pjevali "Izađi, mala" i "Izađi, ćaci", a neki su ga nazivali "ćacijom" – izrazom za izdajnika studentskog pokreta. Prilikom izlaska iz lokala, prema njemu su letjele limenke i boce vode, a došlo je i do naguravanja. Njegovi prijatelji su ga pokušali zaštititi tako što su ga okružili i prekrili jaknom kako bi ga zaklonili od polijevanja. Pavlović je nakon toga izjavio da su on i njegovi prijatelji napadnuti dok su mirno sjedili u kafiću i da im je morala biti pružena medicinska pomoć. Zbog sumnje da su bili dio grupe koja je napala Pavlovića i njegove prijatelje, uhićeno je 18 osoba, ističe Nova.rs.

Ministar zdravstva Zlatibor Lončar potvrdio je da je Pavlović zadobio ozljede glave, prsa i ruke, dok je njegov prijatelj pretrpio ozljede leđa i trbuha. "Bio sam izložen brutalnom fizičkom napadu. Moji prijatelji i ja, a samo zato što smo mirno sjedili u jednom kafiću na Novom Beogradu, kod Studenjaka. Dobio sam limenke i udarce u lice, po trbuhu i leđima. I Vladimir Balać i Luka Lalošević – svi smo dobili udarce. Oborili su nas na pod, nekako sam se uspio podići i otići. Nadam se da će nadležni otkriti krivce i da će biti kažnjeni", rekao je Miloš Pavlović koji je pred novinare stigao u kolicima.

Nije nešto ovoliko tužno snimljeno otkako je Bambiju umrla mama :((((((((( pic.twitter.com/NzZG5v7cGh — koza na štiklama (@celava_ti_mama) June 5, 2025

O incidentu se oglasio i Aleksandar Vučić koji ga je primio i napisao posebnu objavu na Instagramu. "Bolje Ćaci, nego naci! Država više neće tolerirati nasilje. Pobijedit će Srbija!", stoji uz fotografiju s Pavlovićem. "Bio je u kafiću, strašan zločin je počinio, pio je mineralnu vodu i coca-colu, a onda je banda blokatora došla i kao u horor filmovima, opkolila kafić, počela udarati po staklu, grebati... To su oni isti koji su lagali o zvučnom topu, to su oni isti koji su lagali o tobožnjem nasilju koje se protiv njih primjenjuje, kukali i plakali svaki put kada ih netko poprijeko pogleda, a onda su primijenili najstrašnije nasilje, takvo da su osramotili Beograd, osramotili Srbiju...Ponosan na ovog mladog čovjeka, na sve ove mlade ljude koji su izdržali linč teror i riječ ćaci postoje simbol slobode. Bolje da vam ne govorim koliko je to ljepša riječ, koliko ćaci ljepše zvuči nego naci. Živjela Srbija", izjavio je Vučić.