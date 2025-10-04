VIDEO Strašni prizori s mjesta udara drona na vlak, deseci su ozlijeđeni: 'Ovo je divljački ruski napad'

Najmanje 30 ljudi ozlijeđeno je u ruskom napadu dronom na ukrajinsku željezničku stanicu, rekao je danas predsjednik Volodimir Zelenski. Oglasio se na platformi X."Divljački ruski napad dronom na željezničku stanicu u Sumijskoj oblasti. Svi hitni službenici već su na licu mjesta i počeli su pomagati ljudima, a informacije o ozlijeđenima se prikupljaju. Za sada znamo za najmanje 30 ozlijeđenih. Preliminarna izvješća ukazuju da su na mjestu napada bili i zaposlenici Ukrzaliznytsije i putnici", napisao je.

Masivni udar Rusa, dronom napali željezničku stanicu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Regionalni guverner Oleh Hryhorov izjavio je da je vlak koji je putovao prema Kijevu bio pogođen, te da medicinsko osoblje i spasioci rade na mjestu nesreće. Zelenski i guverner objavili su fotografije s mjesta nesreće na kojima se vidi putnički vagon u plamenu.

Šefica lokalne okružne uprave Oksana Tarasiuk rekla je za ukrajinsku televiziju da je u napadu ozlijeđeno oko 30 ljudi. Nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva neposredno nakon toga. "Rusi nisu mogli ne znati da ciljaju civile. Ovo je terorizam koji svijet nema pravo ignorirati", napisao je Zelenski. Moskva je pojačala zračne napade na ukrajinsku željezničku infrastrukturu, gađajući je gotovo svaki dan u posljednja dva mjeseca.