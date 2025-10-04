Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI NAPAD NA UKRAJINU

VIDEO Strašni prizori s mjesta udara drona na vlak, deseci su ozlijeđeni: 'Ovo je divljački ruski napad'

Ukrajina
Reuters/Pixsell/Screenshot
Autori: Večernji.hr, Darko Vlahović/Hina
04.10.2025.
u 13:05

Regionalni guverner Oleh Hryhorov izjavio je da je vlak koji je putovao prema Kijevu bio pogođen, te da medicinsko osoblje i spasioci rade na mjestu nesreće

Najmanje 30 ljudi ozlijeđeno je u ruskom napadu dronom na ukrajinsku željezničku stanicu, rekao je danas predsjednik Volodimir Zelenski. Oglasio se na platformi X."Divljački ruski napad dronom na željezničku stanicu u Sumijskoj oblasti. Svi hitni službenici već su na licu mjesta i počeli su pomagati ljudima, a informacije o ozlijeđenima se prikupljaju. Za sada znamo za najmanje 30 ozlijeđenih. Preliminarna izvješća ukazuju da su na mjestu napada bili i zaposlenici Ukrzaliznytsije i putnici", napisao je.

Masivni udar Rusa, dronom napali željezničku stanicu

Regionalni guverner Oleh Hryhorov izjavio je da je vlak koji je putovao prema Kijevu bio pogođen, te da medicinsko osoblje i spasioci rade na mjestu nesreće. Zelenski i guverner objavili su fotografije s mjesta nesreće na kojima se vidi putnički vagon u plamenu. 

Šefica lokalne okružne uprave Oksana Tarasiuk rekla je za ukrajinsku televiziju da je u napadu ozlijeđeno oko 30 ljudi. Nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva neposredno nakon toga. "Rusi nisu mogli ne znati da ciljaju civile. Ovo je terorizam koji svijet nema pravo ignorirati", napisao je Zelenski. Moskva je pojačala zračne napade na ukrajinsku željezničku infrastrukturu, gađajući je gotovo svaki dan u posljednja dva mjeseca.
Ključne riječi
Ukrajina Rusija rat u Ukrajini

Komentara 17

Pogledaj Sve
LU
Luftballons
13:21 04.10.2025.

Oleg Grigorov postao Oleh Hryhorov?? I uz to širi Goebbelsa...moš mislit vlak i civili ..

NV
new viking
13:04 04.10.2025.

Prokleti ruski zločinci!!!

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
13:27 04.10.2025.

Zelenski se uvijek prvi javi, kao i u slučaju drona u Varšavi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još