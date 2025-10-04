Šokantan obrat, Ukrajinci zabrinuti zbog ruskog manevra: 'To je prekretnica za njih'

Rusija je značajno unaprijedila svoje balističke rakete Iskander-M i Kinžal kako bi zaobišla američke sustave protuzračne obrane Patriot koje koristi Ukrajina, navodi se u najnovijem izvješću Financial Timesa. Ove nadogradnje označavaju ključnu promjenu u taktikama ruskog ratnog zrakoplovstva, dodatno zakompliciravši ukrajinske obrambene napore u trenutnom sukobu. Prema ukrajinskim i zapadnim dužnosnicima, rakete Iskander-M (dometa do 500 km) i Kinžal (dometa do 480 km) sada koriste sofisticirane manevrirajuće putanje umjesto tradicionalnih balističkih putanja. Ove rakete slijede standardnu putanju leta prije nego što se naglo spuste, što značajno otežava njihovo presretanje od strane sustava Patriot. Bivši ukrajinski dužnosnik opisao je ovaj razvoj kao 'prekretnicu za Rusiju'. Podaci ukrajinskog ratnog zrakoplovstva pokazuju alarmantan pad stope presretanja balističkih raketa: s 37 posto u kolovozu na samo 6 posto u rujnu ove godine. Ovaj pad ukazuje na ozbiljan izazov za ukrajinsku protuzračnu obranu, koja se uvelike oslanja na sustave Patriot kao jedino oružje u svom arsenalu sposobno za obaranje ruskih balističkih projektila, prenosi Independent.

Rusija je ove godine intenzivirala napade na ukrajinsku infrastrukturu, ciljajući najmanje četiri lokacije za proizvodnju dronova u blizini Kijeva. Jedan od značajnijih napada dogodio se 28. kolovoza, kada je pogođen pogon za proizvodnju turskih dronova Bayraktar. Tijekom ovog napada, ruske rakete uspješno su izbjegle protuzračnu obranu, uzrokujući značajnu štetu, uključujući oštećenja ureda delegacije Europske unije i Britanskog vijeća u blizini. Izvješće posebnog glavnog inspektora američke Obavještajne agencije za obranu, koje pokriva razdoblje od travnja do lipnja 2025., potvrđuje da su ukrajinske snage imale poteškoća s korištenjem sustava Patriot zbog ruskih taktičkih poboljšanja. Ova poboljšanja uključuju sposobnost raketa da mijenjaju putanju i izvode manevre, čime se smanjuje učinkovitost standardnih protuzračnih sustava. Sustavi Patriot ključni su element ukrajinske slojevite obrane, posebice za zaštitu velikih gradova poput Kijeva od ruskih napada. Međutim, njihova smanjena učinkovitost protiv unaprijeđenih ruskih raketa izaziva zabrinutost među ukrajinskim i zapadnim vojnim stručnjacima. Ovi sustavi ostaju jedino sredstvo u ukrajinskom arsenalu sposobno za suočavanje s balističkim prijetnjama, što dodatno naglašava ozbiljnost situacije. U međuvremenu, izvješća Wall Street Journala i Reutersa ukazuju na to da Sjedinjene Američke Države razmatraju pružanje dodatnih obavještajnih podataka Ukrajini za izvođenje udara dugog dometa na rusku energetsku infrastrukturu, poput rafinerija i naftovoda. Također se razmatra mogućnost slanja krstarećih raketa Tomahawk, koje imaju domet od 2500 km. Ova odluka dolazi nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa na društvenim mrežama, u kojoj je sugerirao da bi Ukrajina mogla povratiti okupirane teritorije, što predstavlja značajan zaokret u američkoj politici prema Kijevu. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da SAD i NATO već redovito pružaju obavještajne podatke Ukrajini, nazivajući to „očitom praksom“. Ni SAD ni Ukrajina nisu službeno komentirale ove navode.

Unapređenje ruskih balističkih raketa i smanjena učinkovitost sustava Patriot postavljaju nova pitanja o budućnosti ukrajinske obrane. Dok Kijev nastavlja tražiti dodatnu vojnu i obavještajnu podršku od svojih zapadnih saveznika, eskalacija sukoba dodatno komplicira ionako napetu situaciju. Stručnjaci upozoravaju da bi daljnji tehnološki napredak Rusije mogao imati dalekosežne posljedice za ravnotežu snaga u regiji.