Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 214
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ANTONI LALLICAN

Francuski fotoreporter ubijen u napadu ruskog drona

Foto: Screenshot/Instagram
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
03.10.2025.
u 21:18

"Ovo nisu slučajne žrtve rata. Ciljanjem novinara, ruska vojska namjerno lovi one koji pokušavaju dokumentirati ratne zločine", rekao je predsjednik Nacionalnog sindikata novinara Ukrajine

Antoni Lallican, iskusan pariški foto-novinar, ubijen je u petak ujutro dronom u istočnoj ukrajinskoj regiji Donbas dok je bio na zadatku, priopćile su Europska i Međunarodna federacija novinara te Francuski nacionalni sindikat novinara. Ukrajinski novinar Heorgiy Ivanchenko ranjen je u istom napadu. Oba novinara nosila su zaštitne prsluke s oznakom "Press". Europska federacija novinara istaknula je da je ovo prvi put da je novinar ubijen dronom u Ukrajini.

"Danas u Ukrajini glavna prijetnja za novinare, kao i za sve civile, su ruski dronovi koji love ljude", rekao je Sergiy Tomilenko, predsjednik Nacionalnog sindikata novinara Ukrajine (NUJU). "Ovo nisu slučajne žrtve rata. Ciljanjem novinara, ruska vojska namjerno lovi one koji pokušavaju dokumentirati ratne zločine", dodao je. Okolnosti incidenta, koji se dogodio u petak ujutro u 9:20 po lokalnom vremenu, još se istražuju, piše france24.

Lallicanovi radovi objavljivani su u nekoliko medija, uključujući francuske novine Le Monde, Le Figaro i Libération, kao i njemačke publikacije Der Spiegel, Zeit i Die Welt. U Ukrajinu je putovao u ožujku 2022., ubrzo nakon što je Rusija pokrenula punu invaziju, i intenzivno radio u zemlji dokumentirajući posljedice rata. Njegov rad bio je fokusiran na stanovnike rudarskog bazena Donbasa na jugoistoku Ukrajine. U siječnju je osvojio Nagradu Viktora Huga za 2024. za angažiranu fotografiju za svoj upečatljiv reportažni rad "Odjednom se nebo zamračilo" o ratu u Ukrajini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u petak je u objavi na X-u izrazio sućut Lallicanovoj obitelji i bližnjima.

Francuski foto-novinar "pratio je ukrajinsku vojsku na frontu otpora", rekao je Macron. "S velikom tugom sam primio vijest o njegovoj smrti, žrtvi ruskog napada dronom". Lallicanova posljednja objava na Instagramu, s fotografijom stanovnika Donbasa, 21. rujna govorila je o "ubrzanom" napredovanju ruskih snaga u istočnoj ukrajinskoj regiji.

"Kako se fronta približava i granatiranje pojačava, broj stanovništva stalno opada", napisao je. "Za vojnike raspoređene tamo, svakodnevni život obilježava tutnjava topništva i snaga ruskih kliznih bombi. Bombardiranjima se pridružuje masovno raspoređivanje kamikaza dronova, koji su sada sveprisutni".

Ključne riječi
Ukrajina Novinar fotoreporter Antoni Lallican

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još