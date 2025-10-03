Francuski fotoreporter ubijen u napadu ruskog drona

Antoni Lallican, iskusan pariški foto-novinar, ubijen je u petak ujutro dronom u istočnoj ukrajinskoj regiji Donbas dok je bio na zadatku, priopćile su Europska i Međunarodna federacija novinara te Francuski nacionalni sindikat novinara. Ukrajinski novinar Heorgiy Ivanchenko ranjen je u istom napadu. Oba novinara nosila su zaštitne prsluke s oznakom "Press". Europska federacija novinara istaknula je da je ovo prvi put da je novinar ubijen dronom u Ukrajini.

"Danas u Ukrajini glavna prijetnja za novinare, kao i za sve civile, su ruski dronovi koji love ljude", rekao je Sergiy Tomilenko, predsjednik Nacionalnog sindikata novinara Ukrajine (NUJU). "Ovo nisu slučajne žrtve rata. Ciljanjem novinara, ruska vojska namjerno lovi one koji pokušavaju dokumentirati ratne zločine", dodao je. Okolnosti incidenta, koji se dogodio u petak ujutro u 9:20 po lokalnom vremenu, još se istražuju, piše france24.

Lallicanovi radovi objavljivani su u nekoliko medija, uključujući francuske novine Le Monde, Le Figaro i Libération, kao i njemačke publikacije Der Spiegel, Zeit i Die Welt. U Ukrajinu je putovao u ožujku 2022., ubrzo nakon što je Rusija pokrenula punu invaziju, i intenzivno radio u zemlji dokumentirajući posljedice rata. Njegov rad bio je fokusiran na stanovnike rudarskog bazena Donbasa na jugoistoku Ukrajine. U siječnju je osvojio Nagradu Viktora Huga za 2024. za angažiranu fotografiju za svoj upečatljiv reportažni rad "Odjednom se nebo zamračilo" o ratu u Ukrajini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u petak je u objavi na X-u izrazio sućut Lallicanovoj obitelji i bližnjima.

Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance.



J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes.



J’adresse mes condoléances… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025

Francuski foto-novinar "pratio je ukrajinsku vojsku na frontu otpora", rekao je Macron. "S velikom tugom sam primio vijest o njegovoj smrti, žrtvi ruskog napada dronom". Lallicanova posljednja objava na Instagramu, s fotografijom stanovnika Donbasa, 21. rujna govorila je o "ubrzanom" napredovanju ruskih snaga u istočnoj ukrajinskoj regiji.

"Kako se fronta približava i granatiranje pojačava, broj stanovništva stalno opada", napisao je. "Za vojnike raspoređene tamo, svakodnevni život obilježava tutnjava topništva i snaga ruskih kliznih bombi. Bombardiranjima se pridružuje masovno raspoređivanje kamikaza dronova, koji su sada sveprisutni".