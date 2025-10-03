Danska prijavila nove incidente, ruski ratni brodovi provocirali: 'Riskira se nenamjerna eskalacija'

Ruski ratni brodovi iznova su plovili pravcem sudara, usmjeravali oružje prema danskim mornaričkim plovilima i ometali navigacijske sustave u danskim tjesnacima koji povezuju Baltičko i Sjeverno more, rekla je danska obrambena obavještajna služba u petak. Takvi incidenti riskiraju nenamjernu eskalaciju, navodi se. Baltička regija na visokoj je razini pripravnosti nakon incidenata s podvodnim kablovima, prekidom opskrbe plina, upadima u zračni prostor i pojavom dronova otkad je započela ruska invazija Ukrajine, koja je povećala tenzije između Moskve i Zapada.

Danska, koja nepokolebljivo podržava Ukrajinu u njezinu ratu s Rusijom, povećala je svoj vojni proračun i obvezala se na nabavku oružja dalekog dometa, sposobnog gađati ciljeve unutar Rusije. "Vidjeli smo nekoliko incidenata u danskim tjesnacima, kad su helikopteri danskih zračnih snaga i mornarička plovila ciljani radarima i kad je prema njima usmjeravano oružje ruskih ratnih brodova", rekao je na konferenciji za medije direktor danske obrambene obavještajne službe Thomas Ahrenkiel.

Rekao je da su ruski ratni brodovi plovili pravcem kolizije s danskim brodovima tijekom njihove plovidbe tjesnacem. Ahrenkiel je rekao da je ruski ratni brod usidren u danskim vodama duže od tjedan dana, što ukazuje na moguću intervenciju Moskve ako bi Danska pokušala obuzdati kretnje ruske "flote iz sjene" tankera koji se koriste za zaobilaženje zapadnih sankcija u kontekstu prodaje nafte. U svibnju, tenzije su eskalirale u Baltičkom moru kad je Rusija poslala borbeni zrakoplov u trenutku kad je Estonija presrela ruski tanker za koji se sumnjalo da je dio flote iz sjene. Danska obavještajna služba procjenjuje da Rusija provodi hibridni rat protiv Danske i šireg Zapada.

"Rusija koristi vojna sredstva, uključujući i agresivna, kako bi na nas izvršila pritisak bez prelaska linije oružanog sukoba u tradicionalnom smislu", rekao je Ahrenkiel. Moskva iznova niječe odgovornost za hibridne napade u Europi. Predsjednik Vladimir Putin u četvrtak se šalio da više neće slati dronove iznad Danske te je ideju da bi njegova zemlja potencijalno ciljala NATO članicu nazvao "glupošću". Bijela kuća rekla je u petak da su ruske pomorske provokacije protiv Danske ozbiljna stvar.

"To je nešto što ova administracija shvaća ozbiljno i konstantno nadziremo situaciju. Nacionalno Sigurnosno vijeće ovdje u Bijeloj kući u stalnoj je prepisci s našim NATO saveznicima, a predsjednik također razgovara s mnogima od njih", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt tijekom brifinga s novinarima. Unatoč incidentima, obrambena obavještajna služba naglasila je da nije bilo izravne prijetnje protiv Danske. Međutim, premijerka Mette Frederiksen prošli tjedan je upade dronom iznad danskih zračnih luka i vojnih instalacija opisala "hibridnim napadom" na zemlju. Ministar obrane Troels Lund Poulsen rekao je da traju istrage incidenata, bez zaključaka o identitetima počinitelja.