Plenković želi više zastupnika dijaspore, s Pantovčaka stigla poruka: 'Ništa od toga'

Predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske Orsat Miljenić usprotivio se prijedlogu premijera Andreja Plenkovića o povećanju broja zastupničkih mjesta za dijasporu u Hrvatskom saboru, poručivši kako o političkim odlukama u zemlji trebaju odlučivati građani koji u Hrvatskoj žive i rade. Miljenić je svoj stav iznio na Facebooku nakon što je premijer najavio da podupire mogućnost vraćanja većeg broja saborskih mandata za hrvatske državljane izvan domovine. Podsjetimo, broj zastupnika dijaspore smanjen je 2010. godine tijekom mandata Vlade Jadranke Kosor, nakon političkog dogovora s tadašnjim predsjednikom SDP-a Zoranom Milanovićem.

„Premijer Plenković povećavao bi broj saborskih zastupnika i to baš iz dijaspore. Ništa od toga. O životu, zakonima i vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji žive u Hrvatskoj. I to po načelu ravnopravnosti – svaki glas mora jednako vrijediti. Za svakog zastupnika isti broj glasova“, napisao je Miljenić.

Tema zastupljenosti dijaspore u Hrvatskom saboru već godinama izaziva podijeljena mišljenja na političkoj sceni. Dok jedni smatraju da hrvatski državljani koji žive izvan zemlje imaju pravo na snažniju parlamentarnu zastupljenost, drugi upozoravaju kako bi ključne odluke koje utječu na svakodnevni život u Hrvatskoj trebali donositi prvenstveno oni koji u zemlji žive.

Politički analitičar Jaroslav Pecnik smatra da iza Plenkovićeve inicijative stoje prije svega politički razlozi povezani s budućim parlamentarnim izborima. „Glavni motiv je izbjeći situaciju u kojoj bi HDZ nakon izbora imao vrlo tanku većinu. U dijaspori HDZ tradicionalno ostvaruje snažnu potporu, osobito među biračima u Bosni i Hercegovini. Zato ovu temu treba promatrati kroz prizmu idućih parlamentarnih izbora koji se očekuju za dvije godine“, rekao je Pecnik, piše za N1 Vanja Deželić.

Prema njegovu mišljenju, vladajuća stranka već sada razmišlja o načinima kako osigurati što bolju poziciju za buduće izbore. „Svaki mandat mogao bi biti presudan. Ako bi se povećao broj zastupnika iz dijaspore, realno je očekivati da bi najveći dio tih mjesta pripao HDZ-u. Ako bi se broj mandata udvostručio, umjesto troje zastupnika imali bismo ih šest, a to nipošto nije zanemariv politički kapital“, zaključio je analitičar.