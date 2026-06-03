Mjesecima švercali u Hrvatsku: Duhan i cigarete nabavljali u Srbiji, Grčkoj i Bugarskoj, jučer su pali

MUP i USKOK objavili su detalje jučerašnje akcije uhićenja u više županija. USKOK je, temeljem kaznene prijave Policijske uprave koprivničko-križevačke, pokrenuo istragu protiv više hrvatskih državljana, dva srpska, jednog bugarskog i jednog s dvojnim državljanstvom HR/BIH) zbog sumnje u zločinačko udruženje, izbjegavanje carinskog nadzora i nedozvoljenu trgovinu.
Sumnja se da je vođa skupine od studenoga 2025. do lipnja 2026. organizirao nabavu, uvoz, skladištenje i prodaju duhana i cigareta bez hrvatskih markica, u Hrvatskoj i Sloveniji, u suradnji s drugim okrivljenicima. Duhan i cigarete nabavljali su u Grčkoj, Bugarskoj i Srbiji, prevozili kamionima među zakonitim pošiljkama, skladištili u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a potom prodavali na ilegalnom tržištu.
Ukupno su neovlašteno kupili, prevezli i prodali najmanje 7.330 kg sitno rezanog duhana, 4.500 kg duhana u listu i preko 5,7 milijuna cigareta. Policija i carina zaplijenili su sve duhan i dio cigareta. Ilegalnom prodajom ostvarili su najmanje 447.950 eura dobiti, koju su podijelili među sobom. USKOK će predložiti istražni zatvor za više okrivljenika, dok za preostale nije bilo osnova za pritvor.
Priopćenje MUP-a prenosimo u cijelosti.
Policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke su u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te u suradnji sa Sektorom za mobilne jedinice Carinske uprave Republike Hrvatske i Policijskom upravom zagrebačkom, proveli kriminalističko istraživanje nad sedam hrvatskih državljana, dva srpska državljana, jednim bugarskim državljaninom i jednim državljaninom sa dvojnim državljanstvom Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja te kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine, sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Utvrđena je sumnja da su se osumnjičene osobe od studenoga 2025. do 1. lipnja 2026. povezale u zločinačko udruženje te u međusobnom dogovoru i međusobno podijeljenim ulogama kupili i unijeli u Republiku Hrvatsku te prodali više od 11.000 kilograma duhana. Također je utvrđena sumnja da su osumnjičenici kupili i unijeli u Republiku Hrvatsku najmanje 5.700.000 komada cigareta, od čega im je dio cigareta oduzet, dok su preostali dio cigareta prodali i time ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje 447.950,00 eura, koju su međusobno podijelili.
Nadalje, utvrđena je sumnja da su se osumnjičene osobe povezale u zločinačko udruženje te u međusobnom dogovoru i međusobno podijeljenim ulogama na nezakonit način u Republiku Hrvatsku uvezli najmanje 701 bocu raznih vrsta plina za punjenje rashladnih sustava. Osumnjičenicima je oduzeto 214 takvih boca, dok su prodajom preostalog broja boca ostvarili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 146.500,00 eura, koju su međusobno podijelili.
Tijekom realizacije kriminalističkog istraživanja, temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu, na zagrebačkom području i području Dubrovačko-neretvanske županije, izvršene su pretrage osoba, domova i drugih prostora te prijevoznih sredstava osumnjičenika, kojim pretragama je pronađeno i oduzeto više od 7,7 tona duhana u listu, 1,6 tona sitno rezanog duhana, 1.653.853 komada različitih vrsta cigareta, 9.839 komada vrećica za duhan, novac u iznosu od 28.090,00 eura te razni strojevi za obradu i pakiranje duhana.
Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, policijski službenici podnijeli su kaznene prijave Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te je devet osumnjičenika predano pritvorskom nadzorniku Pritvorske jedinice Policijske uprave zagrebačke, dok se dvoje državljana Srbije od ranije nalazi u istražnom zatvoru. Za jednim osumnjičenikom je raspisana potraga.