Mjesecima švercali u Hrvatsku: Duhan i cigarete nabavljali u Srbiji, Grčkoj i Bugarskoj, jučer su pali

MUP i USKOK objavili su detalje jučerašnje akcije uhićenja u više županija. USKOK je, temeljem kaznene prijave Policijske uprave koprivničko-križevačke, pokrenuo istragu protiv više hrvatskih državljana, dva srpska, jednog bugarskog i jednog s dvojnim državljanstvom HR/BIH) zbog sumnje u zločinačko udruženje, izbjegavanje carinskog nadzora i nedozvoljenu trgovinu.

Sumnja se da je vođa skupine od studenoga 2025. do lipnja 2026. organizirao nabavu, uvoz, skladištenje i prodaju duhana i cigareta bez hrvatskih markica, u Hrvatskoj i Sloveniji, u suradnji s drugim okrivljenicima. Duhan i cigarete nabavljali su u Grčkoj, Bugarskoj i Srbiji, prevozili kamionima među zakonitim pošiljkama, skladištili u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a potom prodavali na ilegalnom tržištu.

Ukupno su neovlašteno kupili, prevezli i prodali najmanje 7.330 kg sitno rezanog duhana, 4.500 kg duhana u listu i preko 5,7 milijuna cigareta. Policija i carina zaplijenili su sve duhan i dio cigareta. Ilegalnom prodajom ostvarili su najmanje 447.950 eura dobiti, koju su podijelili među sobom. USKOK će predložiti istražni zatvor za više okrivljenika, dok za preostale nije bilo osnova za pritvor.

Priopćenje MUP-a prenosimo u cijelosti.

Policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke su u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te u suradnji sa Sektorom za mobilne jedinice Carinske uprave Republike Hrvatske i Policijskom upravom zagrebačkom, proveli kriminalističko istraživanje nad sedam hrvatskih državljana, dva srpska državljana, jednim bugarskim državljaninom i jednim državljaninom sa dvojnim državljanstvom Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja te kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine, sve u sastavu zločinačkog udruženja.