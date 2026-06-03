VIDEO Kaos na cestama, automobili upadali u šahtove, oštećen i simbol grada: Pogoršanje vremena u cijeloj zemlji

Nakon nekoliko dana pravog ljetnog vremena, snažno pogoršanje zahvatilo je dijelove Hrvatske. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za cijelu zemlju, a najteže posljedice jutros su zabilježene na zadarskom području gdje su obilna kiša i jaki udari vjetra uzrokovali brojne probleme. DHMZ je za danas izdao narančasta upozorenja za riječku i splitsku regiju zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Kako navode, građani trebaju biti spremni na oluje koje mogu prouzročiti značajnu štetu, lokalne bujične poplave, olujne udare vjetra i tuču, uz moguće prekide prometa i aktivnosti na otvorenom.

Žuta upozorenja zbog grmljavinskog nevremena na snazi su za osječku, kninsku i dubrovačku regiju, dok su upozorenja zbog obilne kiše izdana za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju. Meteorolozi upozoravaju i na probleme koje bi mogao stvarati jak vjetar duž cijele obale.

Dok su upozorenja bila na snazi, obilna kiša jutros je pogodila Zadar i okolicu. Kako javlja Zadarski list, vatrogasci su imali više intervencija zbog posljedica nevremena. Prema njihovim informacijama, dva automobila upala su u šahtove skrivene ispod vode u predjelu Vruljice, dok je na Ričinama grana stabla pala na električni stup. Vatrogasci su brzo intervenirali kako bi uklonili opasnost i osigurali prometnice.

Problema je bilo i u drugim dijelovima grada. Na Meladi se na kružnom toku stvorila svojevrsna „fontana“, dok su jaki naleti vjetra iščupali ograde koje su završile na Gradskom mostu. Kako javlja Radio HRT Zadar, jutrošnje nevrijeme ostavilo je vidljive posljedice upravo na Gradskom mostu, gdje je snažan nalet vjetra istrgnuo dio pocinčane ograde. Gradski komunalni pročelnik Hrvoje Marić potvrdio je da je situacija vrlo brzo stavljena pod kontrolu. - Uslijed naleta vjetra pocinčana ograda s mosta je istrgnuta, vjetar ju je bacio na most. Sva sreća nije upala u more da ne bismo morali angažirati ronioce - rekao je Marić za Radio HRT Zadar.

Dodao je kako je ugovoreni izvođač odmah izašao na teren te uklonio nastali problem. - Sve je žurno sanirano i sada je u redu. Komunalni redari od jutra primaju dojave građana i obilaze teren. Dobivaju mailove i telefonske pozive, svi su na terenu i dobit ćemo izvještaj na kraju dana. Mislim da je ovo bila najveća situacija zasad - kazao je Marić za Radio HRT Zadar. Prema njegovim riječima, gradske službe od ranih jutarnjih sati prate stanje na terenu i reagiraju na prijave građana kako bi se što prije uklonile posljedice nevremena.

Na Branimiru je vjetar srušio nekoliko štandova, a obilna kiša ponovno je pretvorila Forum u veliko vodeno ogledalo, prizor koji Zadrani već dobro poznaju tijekom jačih oborina. Jedna Zadranka za HRT je rekla kako je na posao krenula pješice bez kišobrana i da zbog kiše nije bilo posla, dok je druga opisala kako je voda na nekim mjestima dosezala do pola stepenica. Ipak, bilo je i onih koji su spremno dočekali kišni dan. - Lito je, toplo je, ja sam spremna s kišobranom, pogodili su prognozu sto posto - kazala je jedna građanka za HRT.

Meteorolog Duško Kraljev za HRT pojasnio je kako ovakve vremenske prilike nisu neuobičajene za početak lipnja. - Nakon toplih dana i visokih temperatura stigao je prodor hladnijeg zraka s Atlantika. Ovaj frontalni poremećaj donio je kišu, negdje više, negdje manje. Dobro je da kiše ima, samo da ne bude jakih vjetrova i drugih opasnih pojava. Moguća je i pokoja pijavica te jaki udari vjetra, ali sve će to biti kratkotrajno – rekao je Kraljev.

Dodao je kako današnje temperature neće prelaziti 21 do 22 stupnja Celzijeva, no već tijekom sutrašnjeg dana očekuje se postupna stabilizacija vremena i povratak sunčanijih prilika.

Nevrijeme nije zaobišlo ni ostatak Zadarske županije. Kako prenose 24sata, vatrogasci su intervenirali i u Biogradu na Moru gdje su morali ispumpavati vodu iz prizemnih prostorija. Slične intervencije zabilježene su i na otoku Pašmanu te na području Tkona, Turnja i Svetog Filipa i Jakova. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić potvrdio je da su zadarski vatrogasci uklanjali i grane koje su pale na dalekovod u gradskom predjelu Ričine.