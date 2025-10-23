Naši Portali
NAKON PLJAČKE MUZEJA

FOTO/VIDEO Memeovi o Louvreu preplavili društvene mreže: Pogledajte ove urnebesne fore

Foto: Screenshot
1/6
Autori: Vecernji.hr , Marijeta Nekić/Hina
23.10.2025.
u 11:51

Nakon pljačke jednog od najpoznatijih muzeja na svijetu, društvene mreže preplavile su urnebesne, ali i oštre objave

Zastarjeli sustav sigurnosnih kamera u nedjelju nije uspio otkriti lopove na vrijeme kako bi spriječio njihovu pljačku, rekla je ravnateljica Louvrea u srijedu kada je muzej ponovno otvoren za posjetitelje. U nedjelju su lopovi provalili u svjetski poznati pariški muzej koristeći dizalicu kako bi razbili prozor na katu, zatim ukrali dragulje francuske krune u vrijednosti od oko 88 milijuna eura prije nego što su pobjegli na motorima.

"Unatoč našim naporima i svakodnevnom radu, bili smo poraženi", rekla je Laurence des Cars, ravnateljica Louvrea. "Nismo dovoljno rano otkrili dolazak lopova", rekla je, okrivljujući za to činjenicu da izvan muzeja nije bilo dovoljno kamera.

Vanjske sigurnosne kamere, kako kaže, ne pružaju potpunu pokrivenost pročelja muzeja, a prozor kroz koji su lopovi provalili nije bio pod nadzorom. Des Cars tvrdi da je upozoravala da je sigurnost stoljećima stare zgrade u lošem stanju. Dodala je da je ponudila svoju ostavku ministrici kulture Rachidi Dati, koja ju je odbila.

Nakon pljačke jednog od najpoznatijih muzeja na svijetu, društvene mreže preplavile su urnebesne, ali i oštre objave. Mnogi su se našalili vezano uz osiguranje Louvrea, a najbolje "memeove" prenosimo u nastavku. 

@ponysaint Art heist #heist #thelouvre #artheist #madagascarpenguins #animation ♬ Разборка - Misha Mozhet

@yuliyadatsenko Who wants an unboxing? Got tiaras, necklaces, earrings. #louvre #simscosplay ♬ The Subway - Chappell Roan

@tiktokpj the heist was done in seven minutes 😭😭 #louvre ♬ Guilty Pleasure - JoJo Siwa

@kirill_sokolovski99

♬ оригинальный звук - satievaraushan
Kupnja