U posljednjih nekoliko godina Zagreb je doživio pravi val novih muzeja. Na svakom koraku niču prostori koji se nazivaju muzejima, često s vrlo specifičnim, ponekad i neobičnim temama. Od muzeja čokolade do muzeja iluzija i prekinutih veza, čini se da je grad zahvatila mala "epidemija" muzeja. No iza te raznolikosti i brojnih selfie-lokacija skriva se važnije pitanje: što zapravo čini muzej i gdje je granica između kulturne institucije i zabavne atrakcije? Prema definiciji ICOM-a, muzej je "neprofitna, trajna institucija u službi društva koja istražuje, sabire, čuva, interpretira i izlaže materijalnu i nematerijalnu baštinu. Otvoreni za javnost, pristupačni i uključivi muzeji potiču različitost i održivost. Muzeji djeluju i komuniciraju etično, profesionalno i u suradnji sa zajednicama pružaju različite mogućnosti za edukaciju, uživanje, promišljanje i razmjenu znanja."
Što zapravo čini muzej i gdje je granica između kulturne institucije i zabavne atrakcije
Pravi muzej nije samo prostor ispunjen predmetima. Njegova je srž u kontekstu, istraživanju i priči koja stoji iza izložaka te iza njega stoji muzejska struka. Muzej ima zadaću čuvati, tumačiti i prenositi znanje. Predmeti nisu sami sebi svrha, nego su dio šire cjeline koja ima smisao i poruku. Kada toga nema, muzej postaje samo kulisa za fotografiranje
