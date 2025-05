Uhićen zbog poruka starih tri godine: Šlogarova narko grupa 'pala' zahvaljujući dokazima sa SKY-a

Kada se odlučiš za život s druge strane zakona, šifrirana komunikacija može značiti razliku između života na slobodi i života iza rešetaka. Toga su svjesni i ljudi koji tako žive pa se često služe komunikacijom putem šifriranih platformi. Poput platformi SKY i ANOM. Te se platforme među korisnicima njihovih usluga reklamiraju kao sigurne i neprobojne. Sve dok ih policija ne dekriptira. I onda nastanu problemi jer se netko može naći s one strane rešetaka i zbog nečega što se dogodilo nekoliko godina prije.

Upravo to se, kako se sumnja, dogodilo Tinu Šlogaru i petorici njegovih suosumnjičenika koji su prošlog vikenda uhićeni na području Istre i Zagreba u akciji Karbon. I to zbog sumnje da su u sklopu zločinačkog udruženja od lipnja 2020. do 3. lipnja 2022. počinili niz kaznenih djela, koja uključuju i krijumčarenje tzv. crnog kokaina, općeopasnu radnju, koja je uključivala bacanje bombe na nečiju kuću, planiranje nečijeg teškog ozljeđivanja.... Sve navedeno policija je doznala nakon što je analizirala podatke koji su joj u ruke dopali nakon dekodiranja ANOM i SKY-a, još tamo negdje 2021.

Te platforme za kodiranu komunikaciju razotkrili su FBI i Europol, nakon čega se prikupljeni podaci analiziraju i šalju nacionalnim policijama, koje pak onda iz tih podataka identificiraju one koji se kriju iza kodiranih imena. I onda tome nekome pokucaju na vrata... Šlogar je uhićen dok je iz Hrvatske pokušao prijeći u Srbiju, a šira javnost za njega je čula u rujnu 2023. kada je bio uhićen u Belgiji zbog sumnje da je sudjelovao u krijumčarenju 2,7 tona kokaina. Jedno je vrijeme bio u tamošnjem istražnom zatvoru, a u Hrvatskoj je sada uhićen zbog nečega što je, kako se sumnja, radio tri godine prije uhićenja u Belgiji. S njim su još osumnjičeni i pritvoreni Tomislav Tomljenović, Ivan Šimunović, Zvonimir Barišić, Vedran Balešević i Dario Plemenčić.

USKOK ih sumnjiči da su u Hrvatsku iz Kolumbije dopremili najmanje 25 kilograma tzv. crnog kokaina, koji je 2022. zaplijenjen u luci Rijeka. Tomljenovića se sumnjiči da je po Šlogarovu nalogu, nakon što je Šlogara to tražio Balešević, u siječnju 2021. bacio eksplozivnu napravu na kuću osobe s kojom je Balešević bio u sukobu. Za taj "posao" Tomljenović je, kako se sumnja, dobio tisuću eura. Tomljenović je trebao pratiti i napasti jednog muškarca, a taj napad od Šlogara je zatražila za sada nepoznata osoba. No napad nije realiziran jer se meta nije pojavila u vrijeme kada je napad planiran, a pozadina svega su sukobi zbog trgovine drogom jer se i meta napada, sudeći po dvije USKOK-ove optužnice, u kojima se spominje, bavi tim "poslom".