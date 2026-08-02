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OPTUŽNICE ZA GOSPODARSKI KRIMINAL

Njih trojica s računa dvije tvrtke podigli i na sebe potrošili ukupno 262.294 eura

Novac, euri
Unsplash
VL
Autor
Ivana Jakelić
02.08.2026.
u 08:19
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Tužiteljstvo ih tereti i da su se dogovorili da ne plate porez, pa nisu platili PDV za račune koje su izdali drugim tvrtkama

Za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaju poreza i povredu vođenja  poslovnih knjiga optuženi su 31-godišnjak i 62-godišnjak, a optužnicu je protiv njih podigao ŽDO Rijeka. Prema optužnici, tereti ih se da su tijekom 2016. na području Zagreba, kao odgovorne osobe jedne tvrtke, s računa te tvrtke podizali gotovinu koju su trošili za privatne potrebe. Osim toga terete se i da su poslovne kartice koristili za bezgotovinsko plaćanje, pa su tako sebi pribavili nepripadnu korist od 163.263 eura. Tužiteljstvo ih tereti i da su se dogovorili da ne plate porez, pa nisu platili PDV za račune koje su izdali drugim tvrtkama. Nisu platiti ni porez na dobit i dohodak, čime su državni proračun oštetili za 288.318 eura. Tužiteljstvo ih tereti i da nisu vodili poslovne knjige koje su po zakonu bili dužni voditi.

I 43-godišnjak je optužen za zloporabu povjerenja u gospodarskom kriminalu i povredu obveze vođenja poslovnih knjiga, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Slavonski Brod. Tužiteljstvo ga tereti da je od prosinca 2022. do kolovoza 2023. kao direktor tvrtke, o čijim se interesima bio dužan skrbiti, s računa tvrtke podizao gotovinu. Taj novac nije koristio za poslovanje tvrtke nego je novac zadržao a za sebe. Osim toga, tereti ga se i da je novac kojim su druge tvrtke plaćale za račune koje im je ispostavila tvrtka u kojoj je 43-godišnjak bio direktor, također zadržao za sebe, umjesto da ga je položio na račun tvrtke. Prema optužnici tako si je protupravno pribavio 96.031 eura, a tužiteljstvo u optužnici traži da mu se taj novac oduzme.

Nadalje, 43-godišnjak se tereti i da je u poslovnim knjigama društva propustio evidentirati stvarno nastale poslovne događaje. Optužen je i kroz blagajnu društva nije sustavno pratio tijek gotovine nego je knjiženje pologa u glavnoj blagajni obavljao bez stvarnog polaganja gotovine tako da podaci poslovnih knjiga nisu predstavljali pouzdanu osnovu za utvrđivanje stvarnog poslovanja i financijskog položaja tvrtke.

Josipa Lisac dala podršku Duški
Ključne riječi
crna kronika ŽDO Rijeka porez

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