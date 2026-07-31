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SUMNJIČE IH ZA PRISILU

Dvojica Slovaka završili iza rešetaka zbog napada na novinarsku ekipu Dnevnika Nove TV

Zadar: Zgrada Županijskog državnog odvjetništva i Županijskog i Općinskog suda
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
31.07.2026.
u 14:23
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Slovake se sumnjiči da su 28. srpnja na području Vira napali novinarsku ekipu s ciljem da spriječe novinara i snimatelja u obavljanju novinarskog posla

Dvojica državljana Slovačke u dobi od 64 i 20 godina sumnjiče se za prisilu prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa, odnosno napad na novinarsku ekipu Dnevnika Nove TV; novinara Ivana Krznarića i snimatelja Davida Šimičića. Zbog toga su prvo ispitani na ODO Zadar, nakon čega su završili - iza rešetaka.

Slovake se sumnjiči da su 28. srpnja na području Vira napali novinarsku ekipu s ciljem da spriječe novinara i snimatelja u obavljanju novinarskog posla. Novinarska ekipa Dnevnika Nove TV snimala je televizijski prilog o postupanju nadležnog tijela koje je pečatilo, odnosno zatvaralo nelegalne apartmane. Tužiteljstvo navodi da je jedan od osumnjičenika bacao kamenje prema novinarskoj ekipi, a kada su se novinar i snimatelj počeli udaljavati, jedan od osumnjičenika potrčao je za njima, sustigao, kaže tužiteljstvo, jednu žrtvu te je počeo udarati po tijelu, a zatim ju je i drugi osumnjičenik u više navrata udario, uslijed čega je žrtva zadobila tjelesne ozljede.

Nakon što su Slovaci ispitani na ODO Zadar, dovedeni su pred suca istrage Županijskog suda u Zadru jer je tužiteljstvo tražilo da im se odredi istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Sudac istrage je prijedlog tužiteljstva prihvatio pa je dvojcu određen jednomjesečni istražni zatvor.
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Ključne riječi
napad zatvor privedeni dnevnik nove tv Slovaci

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