Kako je došlo do tragedije u Zagorju? Spominju se poruke koje je otac ostavio na Facebooku

Sveti Križ Začretje u subotu je potresla teška obiteljska tragedija. Nakon požara u obiteljskoj kući vatrogasci su pronašli tijela triju osoba, a prema neslužbenim informacijama riječ je o ocu i dvoje maloljetne djece. Jedna od susjeda ispričala je za 24sata da je najprije osjetila snažno podrhtavanje kuće i začula zvuk nalik jakoj grmljavini.

-Osjetila sam da se kuća jako zatresla, čulo se nešto kao jaka grmljavina. Došao je suprug i rekao da idem pogledati što se događa jer iz prozora susjedove kuće ide crni dim. Otišla sam na prozor i vidjela dim te smo odmah zvali vatrogasca- kazala je. Vijest o tragediji potresla je stanovnike zagorske općine. Susjedi navode da obitelj nisu dobro poznavali. U mjesto su se, navode, doselili prije nekoliko godina. Majka se u vrijeme događaja, navode lokalni mediji, nalazila na poslu. Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je da je dojava o požaru zaprimljena u 7.20 sati. Vatrogasci su krenuli već minutu poslije, a na mjesto događaja stigli su u 7.29.

"U 7.20 županijski Vatrogasni operativni centar Zagorske javne vatrogasne postrojbe dobio je dojavu o požaru kuće, da suklja crni dim, da se čula eksplozija", rekao je Skuliber. Požar je lokaliziran u 7.38 sati, nakon čega su u kući pronađena tri tijela. Policija je priopćila da su požar ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje. Uzrok požara i smrti utvrđivat će se očevidom i obdukcijom. Zamjenica državnog odvjetnika Sanja Markanović rekla je da se izuzimaju svi tragovi i dokazi kako bi se utvrdile okolnosti tragedije. Dodatnu pozornost izazvali su navodi da je muškarac prije događaja na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku iz koje bi se moglo zaključiti da namjerava nauditi sebi i djeci. Te okolnosti zasad nisu službeno potvrđene.

Načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos za HRT je najavio je da će nakon službenog završetka očevida biti proglašen dan žalosti. -Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Nakon službenog očevida očekujemo službenu informaciju kako bismo mogli proglasiti dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je shrvala sve zajedno- rekao je Kos.