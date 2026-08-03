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KOD NOVSKE

'Ajde srećo, ne možeš u tuđem krevetu spavati': U postelji pronašle zmiju od dva metra

Slavonski Brod: Zmijolovci Darko Karamazan i Vlado Lađarević u blizini kuća u Ozlju ulovili su nekoliko poskoka
Ivica Galovic/ PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.08.2026.
u 00:01
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– Vlasnica nam je rekla da je u kući čula puhove, pa vjerujemo da je zbog toga došla. No tijekom ljeta, posebno za velikih vrućina, zmije često traže hladnija i sigurnija mjesta za skloniti se – objasnio je Karamazan.

Neobičan prizor dočekao je majku i kćer koje su stigle u svoju vikendicu u selu Kričke kod Novske. U sobi ih je dočekala zmija – i to ne bilo gdje, nego sklupčana na bračnom krevetu. U pomoć su pozvali lovce na zmije Darka Karamazana i Vladu Lađarevića, koji su još jednom uspješno zbrinuli i životinju i prestrašene vlasnice. – 'Ajde srećo, pa ne možeš u tuđem krevetu spavati – našalio se Karamazan dok je prilazio zmiji, a riječ je bila o bjelici, neotrovnoj zmiji koja je potražila zaklon u kući, piše 24 sata. 

Kako je ispričao, sve je počelo kada je majka izašla u dvorište, a njezina kći ušla u sobu i ugledala neočekivanog gosta. – Nakon što smo dobili poziv, savjetovali smo vlasnicama da zatvore vrata prostorije kako zmija ne bi pobjegla. Čim smo stigli, krenuli smo u potragu, a vlasnica nam je pokazala gdje ju je vidjela – ispričao je Karamazan. Zmija se skrivala ispod posteljine, a kada su je podignuli, ugledali su velik primjerak bjelice.

– Pretpostavljam da je bila ženka. Bila je debela dva do tri centimetra, a duga gotovo dva metra. Imala je sigurno oko dva kilograma. Takav primjerak nisam dugo uhvatio – rekao je lovac na zmije. Nakon hvatanja zmiju su vratili u prirodu, dovoljno daleko od kuće. Karamazan pretpostavlja da je u vikendicu možda privukla prisutnost glodavaca.

– Vlasnica nam je rekla da je u kući čula puhove, pa vjerujemo da je zbog toga došla. No tijekom ljeta, posebno za velikih vrućina, zmije često traže hladnija i sigurnija mjesta za skloniti se – objasnio je. Na pitanje je li zmija bila zadovoljna što je napustila ugodan zaklon, Karamazan se našalio: – Nakon što smo je spasili i pustili, nije se baš previše zahvaljivala. U kući je radila klima pa joj tamo nije bilo prevruće.

Kaže kako ovakvi pozivi nisu rijetkost. U najintenzivnijim danima znaju imati i po nekoliko intervencija diljem Hrvatske. – Zmije će dolaziti bliže kućama jer je u naseljenim mjestima sve više glodavaca, dok ih je u prirodi sve manje. One zapravo rade koristan posao jer smanjuju broj štetnika. Veća je opasnost da čovjek oboli od mišje groznice nego da strada od ugriza zmije – upozorio je.

Građanima savjetuje da pripaze na moguće ulaze u kuće i vikendice. – Držite vrata zatvorenima, a ako uz kuću imate ruže ili stabla preko kojih zmije mogu doći do prozora ili krova, pokušajte ih ukloniti ili odmaknuti – poručio je. U slučaju da zmija ipak pronađe put do doma, pomoć pruža Udruga Zmijolovac, koja se bavi sigurnim premještanjem zmija i drugih životinja iz ljudskih prostora. Cilj im je zaštititi i ljude i životinje te educirati građane o suživotu s prirodom. U Hrvatskoj su gotovo sve autohtone vrste zmija, među njima i bjelica, zakonom zaštićene. Njihovo ubijanje, ozljeđivanje ili hvatanje bez dopuštenja nije dopušteno.
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Slavonski Brod: Zmijolovci Darko Karamazan i Vlado Lađarević u blizini kuća u Ozlju ulovili su nekoliko poskoka
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Ključne riječi
bjelica Novska zmija

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