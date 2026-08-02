Toplinski val se nastavlja: Crveni alarm sutra upaljen za dvije hrvatske regije

Nastavlja se toplinski val u Hrvatskoj, u cijeloj zemlji na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a Državni hidrometeorološki zavod upalio je za sutra crveni meteoalarm za zagrebačku i riječku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Bit će sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju, prognozira DHMZ. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27 °C. Najviša dnevna, pak, većinom od 33 do 38 °C.

Danas se Istra našla na posebnom udaru visokih temperatura. Termometar je u Puli u pojedinim je dijelovima dana pokazivao čak 40,4 stupnja, a slične su vrijednosti zabilježene i u okolici Rovinja i Novigrada. Od vrućine se teško osvježiti i u moru, čija je temperatura u Puli, prema službenim podacima, dosegnula gotovo 29 stupnjeva.

Osvježenje se nazire sljedeći vikend, međutim koliko izraženo, još ćemo vidjeti. A iznimno visoke temperature bilježile su se i prije nekoliko desetljeća, piše HRT. Tijekom vrlo vrućeg ljeta 1981. godine u Pločama su izmjerena 42,8 stupnja. Mediji su tada izvještavali da su vrućine bile toliko snažne da su deformirale željezničku prugu na dionici Ploče – Sarajevo. Temperature više od 38 stupnjeva u Hrvatskoj su zabilježene i 1977. te 1988. godine. Glavna je razlika u tome što danas razdoblja ekstremnih vrućina traju znatno dulje.