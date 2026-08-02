Toplinski val se nastavlja: Crveni alarm sutra upaljen za dvije hrvatske regije

Nastavlja se toplinski val u Hrvatskoj, u cijeloj zemlji na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a Državni hidrometeorološki zavod upalio je za sutra crveni meteoalarm za zagrebačku i riječku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Bit će sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju, prognozira DHMZ. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27 °C. Najviša dnevna, pak, većinom od 33 do 38 °C.
Danas se Istra našla na posebnom udaru visokih temperatura. Termometar je u Puli u pojedinim je dijelovima dana pokazivao čak 40,4 stupnja, a slične su vrijednosti zabilježene i u okolici Rovinja i Novigrada. Od vrućine se teško osvježiti i u moru, čija je temperatura u Puli, prema službenim podacima, dosegnula gotovo 29 stupnjeva.
Osvježenje se nazire sljedeći vikend, međutim koliko izraženo, još ćemo vidjeti. A iznimno visoke temperature bilježile su se i prije nekoliko desetljeća, piše HRT. Tijekom vrlo vrućeg ljeta 1981. godine u Pločama su izmjerena 42,8 stupnja. Mediji su tada izvještavali da su vrućine bile toliko snažne da su deformirale željezničku prugu na dionici Ploče – Sarajevo. Temperature više od 38 stupnjeva u Hrvatskoj su zabilježene i 1977. te 1988. godine. Glavna je razlika u tome što danas razdoblja ekstremnih vrućina traju znatno dulje.
Ovo postaje smijesno. Temperatura od 42,8°C deformira zeljeznicke sine??? Dakle dovedete nekog s tezim slucajem gripe i rastalil bu zeljeznicke sine? Ovoga se ni Barba Luka nije sjetili kad mu je uhljeb izbacil vlak iz tracnica u Zagori...Ne znam za ostale, ja sam 66 godiste, i ne sjecam se ni jednog ljeta kad bar jedan dan nije bilo prek 4 banke. I u Zagrebu, I na moru. I kao I svi vrsnjaci po cijele sam dane bil sam u dresu vani I igral nogomet, ili u kupaljkama na plazi. Mozdabi mi mama namazala malo Nivea kreme na nos I celo, koju bi odmah obrisal da mi se decki ne smiju, I peri po najacem suncu cijele dane. Prvi tjedan koza se oguli na ledjima, I poslije toga nista. I usput se pitam, ak 4 banke topi tracnice, kak se ni jedan moj plasticni brodic ili koja druga igracka nikad nisu raztopili? Ja sam uvijek bil bos, al puno ljudi je nosilo plasticne sandale. Nikad se ni jedna nije rastopila. Jel to dokaz Borovo I Jugoplastika kvalitete, ili kaj?