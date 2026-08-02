Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISPRIJEČILI SE JEDAN DRUGOME

Dva helikoptera sudarila se tijekom gašenja požara kod Atene: Četiri osobe prevezene u bolnicu

Wildfire burns in Greece
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
02.08.2026.
u 18:01
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Pali su u području Psatha nakon polijetanja s vojne piste Elefsina.

Dva vatrogasna helikoptera sudarila su se u Grčkoj dok su u nedjelju njihove posade pomagale da se pod kontrolu stavi golemi požar koji je sjeverozapadno od Atene uništio više od stotinu domova, a još jedan novi požar na evakuaciju je prisilio stanovništvo i turiste otoka Kefalonije.

Dva su se helikoptera sudarila za vrijeme operacije gašenja požara u području Psathe u Atici zapadno od Atene, priopćila je grčka vatrogasna služba. Snimka objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece prikazuje, čini se, dva helikoptera koji se međusobno približavaju, a potom su se na maloj visini ispriječili jedan drugome na ruti letenja prije nego što je glavni rotor donjeg helikoptera udario u donju stranu helikoptera koji je letio iznad te se srušio u plamenu. Drugi helikopter nakon toga je ispustio količinu vode koju je prevozio te je odletio.

Prema izvorima dvočlana posada jednog helikoptera je pronađena. Oba člana posade su živa, no kopilot je ozlijeđen. U međuvremenu je nakon potrage locirano mjesto na koje je pao drugi helikopter s dvočlanom posadom. Reuters prenosi da su, prema objavi Hitne pomoći EKAB njihovim vozilima s mjesta nesreće u 251. Opću bolnicu Zračnih snaga prevezene četiri osobe.

Isti izvor objavio je da su dvije osobe lakše ozlijeđene, a druge dvije su bez znakova svijesti. U priopćenju Vatrogasne službe stoji da se sudar dogodio između dva Bellova helikoptera koje je unajmila vatrogasna služba, svaki s posadom od dvije osobe. Pali su u području Psatha nakon polijetanja s vojne piste Elefsina.
FOTO Scene koje nisu viđene desetljećima: Dunav je neprepoznatljiv, Drava otkriva tajne zaboravljenih vremena
Wildfire burns in Greece
1/137
Ključne riječi
Sudar helikopteri Atena požar Grčka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!