Dva helikoptera sudarila se tijekom gašenja požara kod Atene: Četiri osobe prevezene u bolnicu

Dva vatrogasna helikoptera sudarila su se u Grčkoj dok su u nedjelju njihove posade pomagale da se pod kontrolu stavi golemi požar koji je sjeverozapadno od Atene uništio više od stotinu domova, a još jedan novi požar na evakuaciju je prisilio stanovništvo i turiste otoka Kefalonije.

Dva su se helikoptera sudarila za vrijeme operacije gašenja požara u području Psathe u Atici zapadno od Atene, priopćila je grčka vatrogasna služba. Snimka objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece prikazuje, čini se, dva helikoptera koji se međusobno približavaju, a potom su se na maloj visini ispriječili jedan drugome na ruti letenja prije nego što je glavni rotor donjeg helikoptera udario u donju stranu helikoptera koji je letio iznad te se srušio u plamenu. Drugi helikopter nakon toga je ispustio količinu vode koju je prevozio te je odletio.

Prema izvorima dvočlana posada jednog helikoptera je pronađena. Oba člana posade su živa, no kopilot je ozlijeđen. U međuvremenu je nakon potrage locirano mjesto na koje je pao drugi helikopter s dvočlanom posadom. Reuters prenosi da su, prema objavi Hitne pomoći EKAB njihovim vozilima s mjesta nesreće u 251. Opću bolnicu Zračnih snaga prevezene četiri osobe.

Isti izvor objavio je da su dvije osobe lakše ozlijeđene, a druge dvije su bez znakova svijesti. U priopćenju Vatrogasne službe stoji da se sudar dogodio između dva Bellova helikoptera koje je unajmila vatrogasna služba, svaki s posadom od dvije osobe. Pali su u području Psatha nakon polijetanja s vojne piste Elefsina.