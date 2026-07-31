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POLICIJA PRONAŠLA ARSENAL ORUŽJA

Šokantan slučaj kod Petrinje: Huškao pse na zatvorenu lisicu dok je nisu usmrtili, sve snimio i objavio, u kući skrivao eksploziv

Foto: Ilustracija/Pixabay
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Autor
Lorena Posavec
31.07.2026.
u 14:07
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Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku

Policija je na području Petrinje kod 72-godišnjeg muškarca pronašla veću količinu oružja i eksplozivnih sredstava, a kriminalističkim istraživanjem utvrđena je i sumnja da je mučio i usmrtio lisicu, priopćila je Policijska uprava sisačko-moslavačka. Pretraga doma i drugih prostorija koje koristi 72-godišnjak obavljena je u četvrtak, 30. srpnja, na temelju sudskog naloga. Policija je pronašla i oduzela pet ručnih bombi, jednu pješačku minu, četiri upaljača za pješačku minu, tri detonatorske kapisle, jednu topničku granatu i sedam metara sporogorućeg štapina, koje je muškarac neovlašteno posjedovao.

Foto: PU sisačko-moslavačka

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila osnovanu sumnju da je 72-godišnjak tijekom srpnja uhvatio i zatvorio divlju lisicu, a potom na nju u više navrata huškao svoja dva psa. Jedan od pasa lisicu je usmrtio, dok je muškarac sve snimio i objavio na društvenim mrežama. Zbog sumnje da je počinio kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te ubijanja ili mučenja životinja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

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Ključne riječi
Lisica kaznena prijava mučenje životinja oružje

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