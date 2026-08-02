Jednog muškarca izudarao po glavi, na drugog nasrnuo staklenom bocom

Muškarac (30), državljanin Ukrajine sumnjiči se za nanošenje teške ozlijede i pokušaj nanošenja teške ozlijede zbog čega je ispitan na ODO Zadar te je na koncu završio iza rešetaka. Sumnjiči ga se da je 18. srpnja napao jednog muškarca, kojeg je više puta snažno udario po glavi pri čemu je tog muškaraca teže ozlijedio. Osim teškog ozljeđivanja tog muškaraca, 30-godišnjaka se sumnjiči i da je 29. srpnja Zadru, pred jednim noćnim klubom u Zadru staklenom bocom nasrnuo na drugog muškarca.

Tome je prethodila tučnjava u kojoj je sudjelovao 30-godišnjak, a muškarac kojeg je pokušao razrezati bocom, pokušao je razdvojiti 30-godišnjaka od osobe s kojom se tukao. Nakon što je 30-godišnjak ispitan na tužiteljstvu, doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Zadru koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti ponavljanja djela.