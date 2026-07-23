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POGOĐEN RAKETOM

VIDEO Eskalacija u Crvenom moru: Planuo saudijski tanker, pojavile se prve snimke

Foto: Screenshot/X
1/2
VL
Autor
Hina
23.07.2026.
u 08:13
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Hutisti su u ponedjeljak rekli da nameću pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji u Crvenom moru, potez koji prijeti poremetiti globalnu opskrbu energijom izvan Zaljeva

Jemenski Hutisti rano u četvrtak izjavili su da su izveli vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska naftna tankera, a izvješća o pomorskoj sigurnosti navode da je jedan od brodova koje je skupina imenovala, tanker Encelia pod saudijskom zastavom, pogođen u Crvenom moru. Hutisti su objavili da su gađali tankere "Encelia" i "Layla" s više balističkih i krstarećih raketa, rekavši da su plovila prekršila pomorsku blokadu koju je Saudijskoj Arabiji nametnula skupina povezana s Iranom.

Izvor iz pomorske sigurnosti rekao je da je tanker Encelia poslao poziv u pomoć, izvijestivši da je pogođen raketom dok je djelovala na vanjskim granicama saudijske luke Jizan u Crvenom moru i da je u plamenu. Britanska grupa za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard izjavila je da je saudijski tanker Encelia pogođen nepoznatim projektilom s desne strane oko 70 nautičkih milja jugozapadno od saudijskog Al Shuqaiqa u 20:00 GMT. 

Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) izjavila je da je primila izvješće o incidentu u istom području, navodeći da je kapetan tankera prijavio da ga je pogodio nepoznati projektil koji je izazvao požar na brodu, koji je posada gasila. UKMTO je izjavio da nije bilo prijavljenih žrtava ili utjecaja na okoliš. Nije odmah bilo jasno odnosi li se izvješće UKMTO-a na Enceliu, iako se lokacija i detalji podudaraju s izvješćem Vanguarda.

Vanguard je rekao da su Hutisti navodno preuzeli odgovornost za napad, kao i da su pogodili drugi brod, Layla, što je, kako je rekao, ostalo nepotvrđeno. Izvor iz pomorske sigurnosti rekao je da zasad nema dostupnih daljnjih informacija o žrtvama, statusu posade, opsegu štete ili bilo kakvom utjecaju na okoliš.

Hutisti su u ponedjeljak rekli da nameću pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji u Crvenom moru, potez koji prijeti poremetiti globalnu opskrbu energijom izvan Zaljeva. U istoj izjavi, Hutisti su rekli da su prisilili oko 10 brodova na povlačenje i povratak nakon što su upozorili brodove da ne plove prema saudijskim lukama. Reuters nije mogao odmah potvrditi ovu izjavu. Pet tankera promijenilo je kurs u Crvenom moru u srijedu, a dva su signalizirala Sueski kanal kao svoje novo odredište nakon što su Hutisti upozorili brodove da izbjegavaju saudijske luke, pokazali su podaci praćenja brodova.
Ključne riječi
Crveno more naftni tanker Saudijska Arabija hutisti

Komentara 2

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Avatar moreplovac
moreplovac
09:19 23.07.2026.

Thank you Mister Trump.

TA
Tarantula
08:50 23.07.2026.

Meni je odmah sad lakše kada gledam svoju bocu sa neodvojivim čepom i kada znam da sam ovim postupkom barem malo neutralizirao ovu ekološku katastrofu i zato vjerujem u bolju budućnost. Dobra je stvar što poput Zelenskog nisam otrgnuo čep, sada ne bih mogao spavati a i ne bi bilo mog doprinosa zaštiti okoliša.

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