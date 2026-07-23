Trumpova osveta uzela maha, hotelski gigant se povlači s otoka, na pomolu kriza turizma

Jedan od najvećih i najvažnijih stranih hotelskih lanaca na Kubi, španjolski Meliá Hotels International, donio je odluku o potpunom povlačenju s otoka. Odluka stupa na snagu u petak, a predstavlja težak udarac za kubanski turizam koji se već godinama bori s posljedicama američkog embarga. U službenoj izjavi kompanija je navela da odluku donosi zbog "značajnih operativnih, pravnih, ekonomskih i financijskih poteškoća koje uporno utječu, i nastavljaju utjecati, na okruženje" na Kubi.

Odluka dolazi nakon što su Sjedinjene Države uvele nove sankcije kojima su na crnu listu stavile kubansko Ministarstvo turizma. To ministarstvo bilo je poslovni partner Meliá za više od deset hotela koje je lanac još upravljao. Ranije je Meliá već suspendirao upravljanje s 15 hotela koji su bili u partnerstvu s turističkom agencijom pod kontrolom GAESA-e – kubanskog vojno-poslovnog konglomerata koji su Amerikanci sankcionirali još u svibnju. Sada je povlačenje potpuno. Meliá je na vrhuncu imao 34 hotela s pet zvjezdica na Kubi, uglavnom u Havani, poznatom ljetovalištu Varadero. Bio je simbol otvaranja Kube prema stranim ulaganjima nakon pada Sovjetskog Saveza.

Američke mjere protiv kompanija koje posluju na Kubi uključuju zamrzavanje imovine, oduzimanje računa u SAD-u (čime gube pristup američkom financijskom tržištu) te zabrane putovanja za dioničare, investitore i zaposlenike. Paolo Spadoni, izvanredni profesor na Sveučilištu Augusta u Georgiji, za Associated Press je izjavio: "Odlazak Meliá pokazuje snažan utjecaj politike predsjednika Donalda Trumpa, koja 'metodički i sustavno zatvara svaki izvor strane valute za kubansku vladu'", piše AP.

Kubanski turizam, koji je nekoć bio jedan od glavnih pokretača gospodarstva, u velikoj je krizi. Osim Meliá, otok su napustili i drugi veliki lanci poput španjolskog Iberostara i kanadskog Royaltona, a letove su otkazale kompanije kao što su World2Fly, Air France i Iberia. U prvom tromjesečju ove godine broj turista pao je za 48 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine – ukupno je zabilježeno samo 298.000 dolazaka. Sjedinjene Države su pojačale pritisak na Kubu nakon uhićenja bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, s ciljem promjene političkog i ekonomskog modela na otoku. Uveden je i energetski embargo koji je dodatno pogoršao ionako tešku situaciju.

Rezultat su svakodnevni nestanci struje duži od 20 sati, nestašice lijekova, kolaps vodoopskrbe i potpuno paraliziran javni prijevoz. Odlazak Meliá samo je najnoviji u nizu znakova da američka politika prema Kubi daje konkretne rezultate, ali i dodatno otežava život običnim Kubancima koji se nadaju oporavku turizma.