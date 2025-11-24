Naši Portali
KOKAIN VRIJEDAN 170 MILIJUNA DOLARA

U Australiji uhićen Hrvat, prvi časnik broda: 'Bacio je pola tone kokaina u ocean'

Uhićeni Hrvat ostaje u pritvoru najmanje do siječnja, kada bi se trebao pojaviti pred Prekršajnim sudom u Perthu.

Policija Zapadne Australije i australska savezna policija zaplijenile su golemu pošiljku kokaina tešku 525 kilograma, pronađenu u moru nedaleko od Lancelina, sjeverno od Pertha. Procjenjuje se da bi droga na ilegalnom tržištu vrijedila više od 170 milijuna australskih dolara. Sumnjivi paket uočen je 6. studenoga kada su ribari, oko 30 kilometara od obale, naišli na veliki svežanj pričvršćen uz plutajuću bačvu. Policija je istoga dana prikupila paket i potvrdila da se radi o jednoj od najvećih nedavnih zapljena kokaina na tom području.

U trenutku pronalaska, istražitelji su već nadzirali međunarodni brod Al Kuwait, specijaliziran za prijevoz stoke, zbog sumnjivih aktivnosti u blizini zapadnoaustralske obale. Prema navodima policije, upravo je s toga broda droga navodno ispuštena u ocean tijekom plovidbe prema luci Fremantle. CCTV kamera na brodu bila je prekrivena u vrijeme kada je, kako se sumnja, paket izbačen u more.

Foto: Australska policija

Dan nakon otkrića, policija je uhitila i optužila prvog časnika broda, 46-godišnjeg hrvatskog državljanina, tereteći ga za pokušaj uvoza komercijalne količine kokaina. Tijekom pretresa broda pronađeni su bubanj i užad koji odgovaraju onima korištenima za pakiranje pronađene droge. Uhićeni Hrvat ostaje u pritvoru najmanje do siječnja, kada bi se trebao pojaviti pred Prekršajnim sudom u Perthu. 

Zaplijenjena droga, smatra policija, dio je operacije povezane s južnoameričkim narkokartelima. Pomoćnik policijskog povjerenika Zapadne Australije Tony Longhorn rekao je da karteli imaju “značajan utjecaj na proizvodnju i distribuciju ilegalnih droga diljem svijeta”.

Osim hrvatskog časnika, uhičena su još trojica muškaraca za koje policija vjeruje da su bili dio obalne skupine zadužene za preuzimanje paketa na australskom tlu, dvojica iz Sydneya, stara 19 i 36 godina, te 52-godišnjak iz Pertha. Dvojica Sydneyjana su izručena Zapadnoj Australiji i optužena za posjedovanje komercijalne količine kokaina, dok je muškarac iz Pertha optužen za pokušaj posjedovanja zabranjene droge.

Policija traga za još jednim muškarcem za kojeg vjeruje da je uključen u operaciju i pretpostavlja da se nalazi u Novom Južnom Walesu. Istraga navodnog organiziranog kriminalnog sindikata se nastavlja, a vlasti najavljuju dodatna uhićenja.

