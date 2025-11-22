Nikad poslije 1919. i 1945. o sudbini Europe nisu odlučivale isključivo neeuropske sile, kao što to pokušavaju Trump i Putin

Nisu baš sva Trumpova mirovna nastojanja karikaturalna. Njegov mirovni sporazum za Kavkaz, primjerice, kojim je uspostavljena "Trumpova ruta za mir i napredak", primjer je iznenađujuće kreativne i iznimno uspješne diplomatske inicijative, pogotovo za Trumpovu administraciju. Tim je dogovorom uspostavljena nova ravnoteža snaga u jednom od strateški najvažnijih dijelova svijeta, na razmeđu Europe, Azije i Bliskog istoka, koji je i Zbigniew Brzezinski u svojoj "Velikoj šahovskoj ploči" smatrao ključnim za očuvanje zapadnog utjecaja te dugoročne stabilnosti i sigurnosti Europe. Tim se sporazumom uspostavlja strateški tranzitni koridor koji povezuje dojučerašnje neprijatelje, Armeniju i Azerbajdžan. Sjedinjene Države osigurat će ulaganja u gradnju željezničke pruge, naftovoda, plinovoda i optičkih kabela duž Trumpove rute, a SAD će i upravljati rutom, što će osigurati Washingtonu dugoročni utjecaj u strateškoj regiji. Kavkaz protiv svoje volje napušta Putinova Rusija, preokupirana iscrpljujućom agresijom na Ukrajinu, koja joj oduzima energiju i resurse za očuvanje pozicija čak i u vlastitom dvorištu.