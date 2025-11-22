Naši Portali
Denis Romac

Nikad poslije 1919. i 1945. o sudbini Europe nisu odlučivale isključivo neeuropske sile, kao što to pokušavaju Trump i Putin

22.11.2025. u 11:20

Zašto bi Ukrajinci sada pristali na razoružanje kada ih Rusi u četiri godine nisu 'demilitarizirali'

Nisu baš sva Trumpova mirovna nastojanja karikaturalna. Njegov mirovni sporazum za Kavkaz, primjerice, kojim je uspostavljena "Trumpova ruta za mir i napredak", primjer je iznenađujuće kreativne i iznimno uspješne diplomatske inicijative, pogotovo za Trumpovu administraciju. Tim je dogovorom uspostavljena nova ravnoteža snaga u jednom od strateški najvažnijih dijelova svijeta, na razmeđu Europe, Azije i Bliskog istoka, koji je i Zbigniew Brzezinski u svojoj "Velikoj šahovskoj ploči" smatrao ključnim za očuvanje zapadnog utjecaja te dugoročne stabilnosti i sigurnosti Europe. Tim se sporazumom uspostavlja strateški tranzitni koridor koji povezuje dojučerašnje neprijatelje, Armeniju i Azerbajdžan. Sjedinjene Države osigurat će ulaganja u gradnju željezničke pruge, naftovoda, plinovoda i optičkih kabela duž Trumpove rute, a SAD će i upravljati rutom, što će osigurati Washingtonu dugoročni utjecaj u strateškoj regiji. Kavkaz protiv svoje volje napušta Putinova Rusija, preokupirana iscrpljujućom agresijom na Ukrajinu, koja joj oduzima energiju i resurse za očuvanje pozicija čak i u vlastitom dvorištu.

Ključne riječi
Vladimir Putin Donald Trump rat u Ukrajini SAD Rusija Ukrajina

ZO
zoranlelic
12:48 22.11.2025.

Europski čelnici izrazili su podršku Kijevu, iako su svjesni da bi gubitak američke pomoći mogao promijeniti dinamiku pregovora. I ne samo to. Iako to nije dio narativa, naravno da se i europski čelnici svrstavaju oko američko-ruskog prijedloga o okončanju rata. Pomalo je "nezgodno" to sada javno istaknuti. S druge strane, američki potpredsjednik J.D. Vance ocijenio je nerealnim očekivati ​​ukrajinsku pobjedu uz još veću financijsku ili vojnu pomoć. Istovremeno, Washington je europskim diplomatima dao do znanja da nema puno prostora za pregovore o planu, a britanski premijer Starmer priprema konzultacije saveznika na marginama G20 kako bi ih pripremio za sudjelovanje u stvaranju ovog sporazuma. Nitko danas relevantan neće biti izostavljen iz toga, ali naravno da se radi o pripremi za "novi put" bez obzira što Vi trenutno mislili o njemu.

AL
alojzvodic
12:20 22.11.2025.

Problem i jeste u tome da je i danas najznačajnija odluka za EUropu donešena 1945. godine. Odluka utjecaja. Pragmatični Amerikanci u svakom prijatelju vide potencijalnog neprijatelja, no o tome ove naše baba Vange koje inače sve znaju, u tome suu i sudjelovale, a prave se da nemaju pojma.

KO
konj1
11:55 22.11.2025.

Pa 1945. su o Europi odlučivali SAD i SSSR, Britanci i još više Francuzi su bili svedeni na sporednu ulogu, a ostali uopće nisu imali uloge. Današnja EU, koliko god traljava, ipak ima puno više moći u svemu tome. Što se tiče razoružanja Ukrajine, nitko zdrav to neće napraviti osim ako se u Kijevu instalira kremaljske ljude ali nije više 2014., tako da je to propagandno-diplomatski poslan balon da se neke stvari poslože, pa i dogovor je da SAD prodaju Ukrajincima oružje europskim novcem; to bi se napravilo jedino ako Trumpov "obrnuti Nixon" uspije pa Rusija postane dio pakta protiv Kine pa shvati da im je istočna granica puno osjetljivija, no to nije opcija nego se samo ispipava što bi bilo, i nažalost Rusi su vjerojatno previše autistični i prodrilani propagandom od prije '90 da bi shvatili kako danas karta svijeta izgleda pa su si umislili da "vode" BRICS kao da to nešto znači, a ne da polako ali sigurno postaju protektorat Kine koja je strpljiva na razini koja je i Rusiji i zapadu teško razumljiva.

