Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIOPĆENJE SDP-A

'Udruga gradova drži ljestve HDZ-u za otimačinu'

Zagreb: Sabor glasovao o raspravljenim točkama dnevnog reda
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji list
25.11.2025.
u 14:05

Napominju isto tako kako ovo više nije stvar lijevog ili desnog političkog svjetonazora, već minimuma pristojnosti prema građanima

"Udruga gradova u ovom trenutku šuti tamo gdje bi trebala najglasnije govoriti, i time drži ljestve HDZ-u za otimačinu nad gradovima i njihovim građanima", stoji u priopćenju SDP-a. Kako navode, na dnevnom redu Skupštine Udruge gradova nema niti jedne točke koja se bavi spornim prijedlozima Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju. "U trenutku kada se predlaže zakon kojim bi se građani mogli izvlašćivati u korist privatnih investitora, a ustavno jamstvo nepovredivosti privatnog vlasništva pretvara u prazno slovo na papiru, Udruga gradova odlučuje šutjeti", poručuju iz najveće oporbene stranke. 

Tvrde kako Udrugu gradova "očito ne zanima hoće li se imovina ljudi moći uzimati pod krinkom “razvoja” da bi je koristio privatni kapital, i to uz dramatično jačanje ovlasti jednog ministarstva na štetu lokalne razine". Također dodaju kako sve ozbiljne analize upozoravaju da se ovim prijedlogom otvara mogućnost zaobilaženja lokalnih planova. Upozoravaju kako se time ključne odluke "sele daleko od građana i gradova" te da se institut izvlaštenja iz javnog interesa pretvara u "alat za pogodovanje pojedincima". 

"U takvom trenutku Udruga gradova ne smije glumiti da je sve u redu i baviti se samo izborima tijela, statistikama i formalnim izvješćima. Svi gradonačelnici koji sjede u Skupštini Udruge gradova moraju biti svjesni odgovornosti pred svojim građanima, jer kad se sporni zakoni donesu, sutra više neće moći objašnjavati stanovnicima svojih gradova zašto im je netko “preko noći” odlučio o zemljištu, kući ili susjedstvu", stoji u priopćenju.

Napominju isto tako kako ovo više nije stvar lijevog ili desnog političkog svjetonazora, već minimuma pristojnosti prema građanima. "Stoga SDP traži da se na skupštini u Šibeniku hitno uvrsti posebna točka dnevnog reda posvećena ovim zakonima, s jasnim zaključkom: izvlaštenje u korist privatnih investitora ne smije proći, jednako kao ni koncentracija moći u jednom ministarstvu na štetu gradova i zaobilaženje lokalnih prostornih planova". Istaknuli su kako je osnovni zadatak Udruge gradova štititi gradove i njihove građane, "a ne držati ljestve Vladi RH dok im iz ruku izmiče pravo da odlučuju o vlastitom prostoru."

 "Poruka SDP-ovih gradonačelnika uoči sutrašnje Skupštine Udruge gradova u Šibeniku je vrlo jasna: svaki HDZ-ov gradonačelnik koji digne ruku za ove zakone, i uz to pristane da se o njima na Skupštini uopće ne raspravlja, svjesno izdaje svoje građane i vlastiti grad", stoji u njihovom priopćenju. "SDP-ovi gradonačelnici neće sudjelovati u toj šutnji. Naša je dužnost jasno reći da se ovakvi zakoni moraju povući iz procedure, doraditi u skladu sa strukom i ustavnim pravima građana te vratiti u Sabor tek kada će štititi, a ne ugrožavati gradove", zaključili su.

Gradonačelnik Tomašević o prometnom kolapsu nakon požara na Vjesniku

Ključne riječi
zakon o prostornom uređenju Zakon o gradnji HDZ Udruga gradova SDP

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Optužno vijeće raspravlja o optužnici protiv Josipe Pleslić
'VJERUJEMO U NAŠE ARGUMENTE'

Hoće li jedna od optužnica protiv Josipe Rimac postati pravomoćna, trebalo bi se znati u petak

- Mi smo iznijeli svoje argumente, elaborirali smo odgovore na optužnicu, a sud će svoju odluku priopćiti u petak. Vjerujemo u snagu naših argumenata, vjerujemo da će doći do odbačaja optužnice ili vraćanja USKOK-u na doradu. Smatramo da optužnica ima dosta procesnih propusta zbog čega bi se trebala odbaciti ili u krajnjem slučaju vratiti USKOK-u na doradu - kazao je Ivan Gržić, branitelj Josipe Rimac

Učitaj još

Kupnja