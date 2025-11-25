'Udruga gradova drži ljestve HDZ-u za otimačinu'

"Udruga gradova u ovom trenutku šuti tamo gdje bi trebala najglasnije govoriti, i time drži ljestve HDZ-u za otimačinu nad gradovima i njihovim građanima", stoji u priopćenju SDP-a. Kako navode, na dnevnom redu Skupštine Udruge gradova nema niti jedne točke koja se bavi spornim prijedlozima Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju. "U trenutku kada se predlaže zakon kojim bi se građani mogli izvlašćivati u korist privatnih investitora, a ustavno jamstvo nepovredivosti privatnog vlasništva pretvara u prazno slovo na papiru, Udruga gradova odlučuje šutjeti", poručuju iz najveće oporbene stranke.

Tvrde kako Udrugu gradova "očito ne zanima hoće li se imovina ljudi moći uzimati pod krinkom “razvoja” da bi je koristio privatni kapital, i to uz dramatično jačanje ovlasti jednog ministarstva na štetu lokalne razine". Također dodaju kako sve ozbiljne analize upozoravaju da se ovim prijedlogom otvara mogućnost zaobilaženja lokalnih planova. Upozoravaju kako se time ključne odluke "sele daleko od građana i gradova" te da se institut izvlaštenja iz javnog interesa pretvara u "alat za pogodovanje pojedincima".

"U takvom trenutku Udruga gradova ne smije glumiti da je sve u redu i baviti se samo izborima tijela, statistikama i formalnim izvješćima. Svi gradonačelnici koji sjede u Skupštini Udruge gradova moraju biti svjesni odgovornosti pred svojim građanima, jer kad se sporni zakoni donesu, sutra više neće moći objašnjavati stanovnicima svojih gradova zašto im je netko “preko noći” odlučio o zemljištu, kući ili susjedstvu", stoji u priopćenju.

Napominju isto tako kako ovo više nije stvar lijevog ili desnog političkog svjetonazora, već minimuma pristojnosti prema građanima. "Stoga SDP traži da se na skupštini u Šibeniku hitno uvrsti posebna točka dnevnog reda posvećena ovim zakonima, s jasnim zaključkom: izvlaštenje u korist privatnih investitora ne smije proći, jednako kao ni koncentracija moći u jednom ministarstvu na štetu gradova i zaobilaženje lokalnih prostornih planova". Istaknuli su kako je osnovni zadatak Udruge gradova štititi gradove i njihove građane, "a ne držati ljestve Vladi RH dok im iz ruku izmiče pravo da odlučuju o vlastitom prostoru."

"Poruka SDP-ovih gradonačelnika uoči sutrašnje Skupštine Udruge gradova u Šibeniku je vrlo jasna: svaki HDZ-ov gradonačelnik koji digne ruku za ove zakone, i uz to pristane da se o njima na Skupštini uopće ne raspravlja, svjesno izdaje svoje građane i vlastiti grad", stoji u njihovom priopćenju. "SDP-ovi gradonačelnici neće sudjelovati u toj šutnji. Naša je dužnost jasno reći da se ovakvi zakoni moraju povući iz procedure, doraditi u skladu sa strukom i ustavnim pravima građana te vratiti u Sabor tek kada će štititi, a ne ugrožavati gradove", zaključili su.