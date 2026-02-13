Naši Portali
Jolanda Rak Šajn

Zemlja nam najjeftinija u EU, no svejedno nedostižna pravim poljoprivrednicima

13.02.2026. u 21:17

Plodna zemlja kod nas se u nekim regijama prodaje i za 20.000 €/ha, no završava u rukama autoprijevoznika, građevinskih tvrtki, vlasnika trgovačkih lanaca..., tvrde poljoprivrednici

Hektar kupljenih oranica u Hrvatskoj je u prosjeku stajao 5983 eura u 2024., čak 33% više nego godinu prije, objavio je Eurostat. Najskuplja je jadranska Hrvatska sa 6655 €/ha, pa panonska regija s, u prosjeku, 6231 eurom. Cijene su, doznajemo, rasle i u prošloj godini. No zna li se kako je to još uvijek debelo ispod prosjeka poljoprivrednih perjanica Europske unije – dok se u nas i dalje lome koplja kako u funkciju staviti desetke tisuća hektara u vlasništvu države, koje bi mnogi rado i kupili, privatizirali – unatoč jagmi za najboljim parcelama, hrvatska je zemlja još uvijek prejeftina. Livada je, prema posljednjim podacima Eurostata za 2024., u nas u prosjeku koštala 2913 eura, pašnjak 4040. Godinu prije, podsjetimo, prosječne cijene hektara kupljene oranice iznosile su 4491 euro, livada 2625, a pašnjaka 3153 €/ha, što nas opetovano svrstava na samo dno država EU (dostupni su podaci za njih 23) po skupoći.

Avatar IvanR
IvanR
21:38 13.02.2026.

Par tajkuna dobilo stotine Ha nizašto i rastjeralo po Irskoj i Njemačkoj mladost. Cijena je i dalje ispod cijene debelo.

