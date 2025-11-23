Stvara se nacionalna koalicija na ljevici: Tomašević po treći mandat, Hajdaš Dončić za premijera

Iako SDP i Možemo koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na izbore nisu potpisali, već se sada vidi da svoje birače pripremaju upravo za takav scenarij koji se očekuje možda već iduće godine. Zbog toga su sve češća i zajednička pojavljivanja čelnika obiju stranaka, predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića i lidera Možemo Sandre Benčić i Tomislava Tomaševića.



Njihove zajedničke fotografije objavljuju se i na službenim stranačkim stranicama na Facebooku, zajedno održavaju konferencije za medije, a prošlog su tjedna te dvije stranke ljevice zajedno putovale i do Vukovara kako bi prisustvovale Koloni sjećanja i zajedno obilježile tužnu obljetnicu pada grada. Kako čujemo, išlo se organizirano jednim autobusom, a u Vukovaru, gdje Možemo nema stranačku infrastrukturu, zajedno su boravili u prostorijama vukovarskog SDP-a.