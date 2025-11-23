Iako SDP i Možemo koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na izbore nisu potpisali, već se sada vidi da svoje birače pripremaju upravo za takav scenarij koji se očekuje možda već iduće godine. Zbog toga su sve češća i zajednička pojavljivanja čelnika obiju stranaka, predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića i lidera Možemo Sandre Benčić i Tomislava Tomaševića.
Njihove zajedničke fotografije objavljuju se i na službenim stranačkim stranicama na Facebooku, zajedno održavaju konferencije za medije, a prošlog su tjedna te dvije stranke ljevice zajedno putovale i do Vukovara kako bi prisustvovale Koloni sjećanja i zajedno obilježile tužnu obljetnicu pada grada. Kako čujemo, išlo se organizirano jednim autobusom, a u Vukovaru, gdje Možemo nema stranačku infrastrukturu, zajedno su boravili u prostorijama vukovarskog SDP-a.
Stvara se nacionalna koalicija na ljevici: Tomašević po treći mandat, Hajdaš Dončić za premijera
Ulozi su veliki i iz obje opcije ne libe se istaknuti da po svim istraživanjima SDP i Možemo imaju veću potporu birača nego HDZ
Ha ha ha ha ha... Taj drug Pajdaš-Lončić nemre biti ni predsjednik mjesnog odbora!
Ovo troje sa slike je ukupno studiralo 36 godina, hahah.
pa vi niste normalni!!! kakav crni Hajdaš..pa taj zgradu ne može predstavljati... Milanović sa Temua... katastrofa!!!