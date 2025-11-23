Naši Portali
SDP I MOŽEMO UČVRŠĆUJU SAVEZ

Stvara se nacionalna koalicija na ljevici: Tomašević po treći mandat, Hajdaš Dončić za premijera

Petra Maretić Žonja
23.11.2025.
u 18:30

Ulozi su veliki i iz obje opcije ne libe se istaknuti da po svim istraživanjima SDP i Možemo imaju veću potporu birača nego HDZ

Iako SDP i Možemo koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na izbore nisu potpisali, već se sada vidi da svoje birače pripremaju upravo za takav scenarij koji se očekuje možda već iduće godine. Zbog toga su sve češća i zajednička pojavljivanja čelnika obiju stranaka, predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića i lidera Možemo Sandre Benčić i Tomislava Tomaševića.

Njihove zajedničke fotografije objavljuju se i na službenim stranačkim stranicama na Facebooku, zajedno održavaju konferencije za medije, a prošlog su tjedna te dvije stranke ljevice zajedno putovale i do Vukovara kako bi prisustvovale Koloni sjećanja i zajedno obilježile tužnu obljetnicu pada grada. Kako čujemo, išlo se organizirano jednim autobusom, a u Vukovaru, gdje Možemo nema stranačku infrastrukturu, zajedno su boravili u prostorijama vukovarskog SDP-a.

Sandra Benčić Tomislav Tomašević Možemo! SDP Siniša Hajdaš Dončić

Komentara 10

Pogledaj Sve
CH
che99
18:38 23.11.2025.

pa vi niste normalni!!! kakav crni Hajdaš..pa taj zgradu ne može predstavljati... Milanović sa Temua... katastrofa!!!

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
18:42 23.11.2025.

Ha ha ha ha ha... Taj drug Pajdaš-Lončić nemre biti ni predsjednik mjesnog odbora!

Avatar Miloradova pudlica
Miloradova pudlica
18:45 23.11.2025.

Ovo troje sa slike je ukupno studiralo 36 godina, hahah.

