Zajednica Albanaca oglasila se o brutalnom napadu na maloljetnika u Rijeci

Brutalni napad na maloljetnika u Rijeci izazvao je duboku zabrinutost i ogorčenost u zajednici Albanaca Primorsko-goranske županije. Takvi činovi nasilja ne pogađaju samo žrtvu i njegovu obitelj, već cijelo društvo, stvarajući strah, nesigurnost i nepovjerenje. Djeca ne smiju odrastati u okruženju u kojem mržnja, netolerancija i nasilje određuju svakodnevicu. Važno je poslati jasnu poruku zajedništva, solidarnosti i poštovanja te osigurati sigurno i zaštićeno okruženje za sve najmlađe.

Članovi Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije duboko izražavaju zabrinutost i ogorčenost zbog teškog tjelesnog ozljeđivanja maloljetnika. Ovakvi događaji ne smiju ostati samo vijest koja prolazi, već zahtijevaju jasnu reakciju svih nadležnih institucija. Poziva se policija, državno odvjetništvo, pravosudna tijela, obrazovne ustanove i lokalna vlast da poduzmu sve zakonom predviđene mjere kako bi počinitelji bili najstrože sankcionirani. Jednako je važno sustavno djelovati na prevenciji nasilja među mladima, jer djeca ne smiju odrastati u strahu od neodgovornih pojedinaca koji nasiljem, govorom mržnje i netolerancijom truju društveni prostor. Potrebno je graditi zajednicu u kojoj će svako dijete, bez obzira na podrijetlo, biti sigurno, zaštićeno i poštovano.

Zajednica apelira i na javnost te medije da u ovakvim slučajevima budu podrška žrtvama. Profesionalnim i odgovornim izvještavanjem mediji mogu educirati građane, jačati svijest o važnosti prevencije nasilja i promicanja tolerancije, solidarnosti i empatije. Javni prostor i mediji trebaju biti mjesto razumijevanja, dijaloga i međusobnog poštovanja, a ne podjela, straha i mržnje. Samo zajedničkim djelovanjem može se stvoriti društvo u kojem će prevladavati povjerenje, sigurnost i nada za djecu.

Vjeruje se da je sada trenutak za slanje jasne poruke zajedništva i solidarnosti. Očekuje se i potiče pozitivnije društveno ozračje u kojem će prevladavati dijalog, razumijevanje i empatija, a ne podjele i strah. Članovi zajednice ističu da je zajednička odgovornost osigurati da se ovakvi događaji više nikada ne ponove. Samo aktivnim djelovanjem svih institucija, organizacija i građana može se izgraditi društvo u kojem će svako dijete imati pravo na sigurnost, zaštitu i poštovanje, bez obzira na podrijetlo. To nije samo apel – to je moralna i društvena obaveza svih članova zajednice. „Naša je zajednička odgovornost osigurati da se ovakvi događaji više nikada ne ponove“, zaključuju Ermin Lekaj Prljaskaj i Gjergj Lekaj.