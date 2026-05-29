Danas temperature idu do 30°C, u jednom djelu zemlje moguć je pljusak

Danas će biti sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana naoblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzija, javlja DHMZ.

Sutra će biti pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslijepodne prolazno umjerena i povećana naoblaka, navečer na sjeveru zemlje moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 18 do 21 °C. Najviša dnevna od 27 do 32 °C.