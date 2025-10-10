Učenici ostali bez maturalca i novca, roditelji bijesni: 'Suprug i ja digli smo kredit'

Učenici osmog razreda jedne petrinjske škole ostali su bez iščekivanog maturalca, putovanje na Lošinj otkazano je svega dva dana prije polaska, a roditeljima je rečeno da novac neće biti vraćen, piše Dnevnik.hr.

Putovanje, u organizaciji agencije Klek, trebalo je stajati 450 eura po učeniku. Neki roditelji za to su čak dizali kredite. „Suprug i ja digli smo kredit, djeca su bila presretna što će prvi put putovati bez roditelja. Sada su potpuno razočarani“, rekla je jedna majka.

Roditelji tvrde da su sve uplate izvršili unaprijed, dok je vlasnik agencije davao proturječna objašnjenja, od obećanja da će „dići kredit“ do opravdanja „zbog bolesti“. Povrat novca još uvijek čekaju. Dodatno ih zabrinjava što, prema riječima roditelja, slični slučajevi nisu prvi put zabilježeni u istoj školi. „Ranije su također otkazivani maturalci i nitko nikada nije dobio novac natrag“, kaže majka.

"Ono što dodatno zabrinjava jest da se škola ponovno ograđuje od odgovornosti, tvrdeći da su proveli sve potrebne provjere prije odabira putničke agencije. No činjenica da se ovakvi slučajevi ponavljaju upravo u našoj školi jasno pokazuje da sustav nadzora nije dovoljno učinkovit i da roditelji i djeca ostaju nezaštićeni", tvrdi majka za Dnevnik.hr.