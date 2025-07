Ubojicu su pronašli preko policijske aplikacije, a u selu Pleškovec i dalje vlada strah: 'Ne znaš više kome vjerovati'

Pleškovec je malo, mirno selo u Međimurju u kojem se svi međusobno poznaju. Ljudi se u selu redovito pozdravljaju na cesti, pomažu susjedima i bezbrižno puštaju djecu da se voze biciklima između kuća. No u nedjelju je taj mir narušila strašna tragedija. Tišinu mjesta prekinuo je krvavi zločin u obiteljskoj kući gdje je, prema sumnjama policije, 29-godišnji Emanuel R. ubio svoju majku Danijelu J. (49), teško ranio njezina supruga Dragutina J. (59) i ozlijedio svog polubrata Benjamina (23).

– Ovdje se takvo nešto nikad nije dogodilo. Nismo mogli vjerovati kad smo čuli – ispričao je susjed dok je gledao prema dvorištu obiteljske kuće u kojoj se sve odvilo. Gotovo svi u selu dobro poznaju tu obitelj, prenose 24sata. Danijela je radila kao čistačica u domu zdravlja, Dragutin na mjesnom groblju. Ljudi ih opisuju kao poštene i mirne. Sin i kći živjeli su s roditeljima, a Emanuel, Danijelin sin iz prvog braka, povremeno bi dolazio k njima.

– Ne razumijemo zašto. Sve su mu dali, pomagali mu i dok je bio u zatvoru. Slali mu novac, primili ga natrag. A on im ovo napravi? – rekla je susjeda kroz suze. Unatoč tome što je Emanuel priveden, među mještanima još vlada napetost. Mnogi su držali vrata zaključana i nisu puštali djecu van. – Nitko nije znao što se događa. Samo smo vidjeli policiju, Hitnu, helikopter. Strašno. Još ne možemo pojmiti da je Danijela mrtva. A Drago? Kažu da je u teškom stanju. Dali bi mu sve, i on to zna. Zašto onda ovo – pitao se drugi susjed.

Mladić koji je ranjen, sin Danijele i Dragutina, bio je, prema riječima susjeda, svjedok svega što se dogodilo. – Taj dečko je sve vidio. I on je ranjen. Bojimo se kako će to podnijeti. Užasna trauma – kazali su mještani. Mještanima u selu Emanuel nije nepoznat. Kažu da je već ranije bio u sukobu sa zakonom. – Prije više godina imao je zabranu pristupa kući. Napao je jednu djevojku, bio je opsjednut njom. Tad ju je presreo s nožem. Ona je uspjela pobjeći, a njega su prijavili – ispričala je starija susjeda.

Policija je potvrdila da je 29-godišnjak osumnjičen za teško ubojstvo i dva pokušaja ubojstva. Uhićen je u okolici Slakovca u večernjim satima nakon dojave građanina preko aplikacije „Sigurnost i povjerenje“, a uhićenju su prethodila sredstva prisile. Nakon ispitivanja, čeka ga odlazak kod suca istrage koji će mu gotovo sigurno odrediti istražni zatvor.

Dragutin J. je zbog teških ozljeda glave helikopterom hitno prevezen iz Županijske bolnice Čakovec u KB Dubrava, gdje se liječnici bore za njegov život. Benjamin je zbrinut s lakšim ozljedama. Mještani su i dalje u šoku, a svima se vrti isto pitanje – zašto? Neki sumnjaju na drogu, neki spominju traume iz djetinjstva, ali nitko nema pravi odgovor. – Ovo mijenja sve. Ne znaš više kome vjerovati. Ako netko ubije vlastitu majku… tko je sljedeći – zaključuje jedan od mještana.