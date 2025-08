Ubojica iz Bereka dugo je zlostavljao 17 godina mlađu bivšu suprugu: Tukao ju je i prijetio joj smrću

DORH je objavio nove detalje slučaja ubojstva koji je šokirao Bjelovarsko područje. Mirka Hranića (45) koji je u istražnom zatvoru, tereti se za ubojstvo 20-godišnjeg Daniela J., pokušaj ubojstva bivše supruge, razbojništvo, tri prijetnje, obiteljsko nasilje i ilegalno posjedovanje oružja. Kako navodi Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru, Hranić je u petak navečer, 1. kolovoza, oko 22:37 sati, u mjestu Berek, naoružan upao u kuću svoje bivše supruge i njezina novog partnera. Prvo ih je fizički napao i prijetio im, a kad je žena uspjela pobjeći, 45-godišnjak je počeo pucati iz kalašnjikova i usmrtio mladića.

Brak sa 17 godina mlađom suprugom, koji je trajao devet godina, raspao se zbog dugotrajnog nasilja, a Hranić nije podnio da njegova bivša ima novog partnera. "Okrivljenika se tereti i da je u vremenu od siječnja 2025. do 20. srpnja 2025., u mjestu pored Garešnice, svoju suprugu, hrvatsku državljanku, omalovažavao govoreći joj pogrdne riječi, fizički je zlostavljao i govorio joj da će je ubiti", stoji u priopćenju DORH-a. Nedugo prije napada, policija je pretražila njegov dom zbog prijavljenih prijetnji, no nisu pronašli oružje. Hranić je, međutim, nakon što je vidio zajedničku fotografiju bivše supruge i njezina novog partnera, sjeo u auto, snimio video u kojem izgovara "game over" i krenuo prema mjestu zločina.

Nakon ubojstva, bivša supruga pobjegla je kod susjeda Zvonimira H. (33), ali ni tamo nisu bili sigurni. Hranić se pojavio i tamo, tražeći je, a Zvonimir mu je pokušao reći da ode. No, to je samo dodatno razbjesnilo napadača. "Po opisanom događaju naoružani okrivljenik se uputio do susjedne kuće tražeći suprugu, pa kada mu je vlasnik kuće rekao da izađe iz njegovog dvorišta, prijetio mu ubojstvom i otišao u susjedno dvorište odakle je iz vatrenog oružja prema njemu ispalio hitac, koji ga samo slučajem nije pogodio. Okrivljenik je istom prilikom, prijeteći oružjem, od žrtve tražio predaju mobitela, što je ovaj, uplašivši se za svoj život i učinio", navodi se dalje u priopćenju.

Nakon krvavog pohoda, Hranić je odbacio oružje i pokušao pobjeći. Policija ga je, uz pomoć specijalaca iz ATJ Lučko, pronašla i uhitila oko 3 sata ujutro. Na ispitivanju je odlučio šutjeti, a sudac mu je odredio istražni zatvor zbog rizika od ponavljanja kaznenih djela. Hranić je poznat policiji, no dosad nije imao prijave za nasilje, već za brojne krađe.