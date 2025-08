Potresna ispovijest oca nakon zločina u Bereku: 'Krenuo je za njom, ali susjed nije otvorio vrata'

M. H. (44) u petak navečer počinio je stravično ubojstvo u mjestu Berek kraj Bjelovara. Iz ljubomore je ubio 20-godišnjeg D. J., novog partnera svoje bivše supruge, s kojom je devet godina bio u braku. Sve se dogodilo oko 22:30 sati, a nekoliko sati ranije na društvenim mrežama objavio je snimku na kojoj vozi velikom brzinom uz turbofolk glazbu, izgovarajući zlokobne riječi: "Game over". Ubojica je došao pred kuću bivše supruge naoružan puškom. Mladić je ubijen na licu mjesta, dok je žena uspjela pobjeći kod susjeda. Sve detalje za 24sata ispričao je njezin otac: "Kći je objavljivala slike s novim dečkom, a on je prijetio da ne rade to. Rekao je da je to izazivanje. Ja nisam bio kod kuće kad je došao... Moja kći i njezin novi dečko bili su kod nas. Kći je živjela sa mnom u toj kući. Nije bilo nikakvog upozorenja. On je došao do kuće s puškom i ubio ga."

Ubojstvo kod Čazme: Automatskom puškom ubijen mlađi muškarac, poznat i motiv Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Bio je to strašan trenutak... Puška, krv... Niti sad to ne mogu shvatiti. Kad sam došao do svoje kuće, ubijeni je bio na podu, ležao mrtav. Užas, užas!" dodao je i objasnio kako je kćer uspjela pobjeći: "Otrčala je kod susjeda. On je krenuo za njom, tražio je da ga puste unutra, ali susjed nije otvorio vrata. Onda je otišao do auta i otišao svojoj kući u susjedno selo. Potom se vratio pješice i ponovno pucao. Nasreću, nitko nije bio pogođen, ali scena... To je bilo nešto strašno. Nitko ne zna što bi se moglo dogoditi da nije bilo susjeda koji je imao hrabrosti ostati jak."

Policija je odmah po dojavi krenula u potragu i na teren poslala sve raspoložive snage, uključujući i Antiterorističku jedinicu Lučko. M. H. je uhićen nekoliko sati kasnije, a vatreno oružje pronašao je policijski pas. Prema informacijama iz istrage, počinitelj je već bio poznat policiji, ali ne zbog nasilnih kaznenih djela, već zbog imovinskih prekršaja. Nekoliko sati prije zločina policija ga je već zaustavila zbog prijetnji bivšoj supruzi i njezinom partneru, no kod njega tada nisu pronašli oružje.

Pretpostavlja se da je automatsko oružje kojim je počinio zločin nabavio netom prije krvoprolića. Policija i Županijsko državno odvjetništvo nastavljaju kriminalističko istraživanje, a najavljena je i obdukcija. "Čuo sam da se nešto dešava. Međutim, nije za izlaziti kad je pucnjava, zvali smo policiju i policija je odradila svoj dio posla" kazao je načelnik općine Mato Tonković.