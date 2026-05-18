NOVO POGLAVLJE BENDA

One cure novim spotom najavljuju album: Izbacile moćni break-up song

VL
Autor
Vecernji.hr
18.05.2026.
u 12:35

Zagrebački electro pop punk duo One cure predstavlja novi singl i spot “Ne volim te”, snažnu i iskrenu break-up himnu koja otvara novo poglavlje benda i najavljuje njihov nadolazeći album planiran za jesen ove godine. Nakon niza zapaženih singlova i sve većeg interesa publike na regionalnoj alternativnoj sceni, One cure nastavljaju graditi svoj prepoznatljiv spoj synth punka, dance popa, DIY estetike i generacijske iskrenosti.

“Ne volim te” posvećen je svim toksičnim bivšim partnerima kao kolektivnom pojmu, a bend kroz pjesmu kanalizira poznati osjećaj post-prekidnog bijesa, frustracije i oslobađanja. Energična produkcija, zarazni refren i direktna emocija čine ovaj singl njihovim dosad najžešćim i najhimničnijim izdanjem.

U svom prepoznatljivom DIY duhu, članice benda same su osmislile i realizirale videospot. Spot okuplja veliki broj djevojaka i prijateljica benda kako bi prikazao univerzalnost tog osjećaja. Vizualno, spot nastavlja estetiku po kojoj su One cure već postale prepoznatljive – kombinaciju y2k nostalgije, šljokica, ironije, “girly” energije i punk stava. Glazbu i tekst pjesme potpisuju same One cure, dok je za mix i master zaslužan Vatroslav Živković iz Studija Limunada.

Iako relativno novo ime na sceni, One cure posljednjih godinu dana profilirale su se kao jedan od najaktivnijih i najzanimljivijih novih alternativnih bendova u Hrvatskoj. Duo čine Ivana Ljubičić i Tea Ovničević Matijević, glazbenice koje su projekt pokrenule nakon višegodišnjeg prijateljstva i rada na drugim glazbenim projektima. Njihov zvuk kombinira synth-pop, electro punk, dance-punk i indie senzibilitet, dok ih publika prepoznaje po humorističnim, emotivnim i generacijski bliskim tekstovima te izrazito snažnom vizualnom identitetu.

Nakon debitantskog singla “Budućnost”, EP-ja “Vani je lava” te pjesama poput “Slatka, ali psycho”, “Lavina sranja”, “Sto posto art, nula posto kuja” i “Dečki”, bend je stekao sve veću publiku na domaćoj indie i festivalskoj sceni. Kritika ih opisuje kao “razigrane, autentične i nostalgične”, dok sami za sebe kažu da žele raditi “hitove na koje će ljudi plesati i zabavljati se”.

Novi singl dolazi uoči dva važna koncertna nastupa na velikim pozornicama. One cure će 30. svibnja nastupiti na festivalu Žarište Open Air. Nakon toga slijedi nastup na INmusic Festivalu u lipnju, gdje će dijeliti lineup s velikim svjetskim imenima poput Kings of Leon, Jack White, IDLES i The Flaming Lips. 

Singl “Ne volim te” dostupan je na svim streaming platformama. Pjesma je ujedno i prva službena avantura s Dostavom Zvuka, s kojom će One cure pretvoriti kolektivni kaos generacije u pjesme koje će svi urlati uglas.

