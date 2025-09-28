Akrobatkinja poginula nakon pada s trapeza u njemačkom cirkusu

Akrobatkinja je podlegla ozljedama nakon pada s trapeza s visine od oko pet metara u subotu navečer tijekom cirkuske predstave u njemačkome gradu Bautzenueru, priopćila je policija. Nesreća se dogodila pred gotovo 100 gledatelja, među kojima su bile brojne obitelji s djecom, rekao je u nedjelju glasnogovornik policije Stefan Heiduck.

Izvođačica je proglašena mrtvom na mjestu nesreće. "Tim za krizne intervencije odmah je reagirao, pobrinuvši se za posjetitelje i zaposlenike cirkusa", rekao je Heiduck, no nije mogao objaviti pojedinosti o dobi ili nacionalnosti nesretne žene. Nakon kobnoga pada potresena publika napustila je cirkuski šator i otišla kući. Policija u Bautzenu, gradu istočno od Dresdena, incident je klasificirala kao nesreću na radu. Glasnogovornik je rekao kako nema dokaza da se radi o nemaru i napomenuo da su cirkuski umjetnici odgovorni za ispravno postavljanje vlastite opreme.