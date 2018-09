Ubio tasta pa se na sudu branio: Beskrajno mi je žao što sam lišio života čovjeka, a i svojeg sina djeda

Ponovo naglašavam da sam bio neubrojiv. Beskrajno mi je žao zbog toga što se dogodilo i što sam lišio života čovjeka, a i svojeg sina djeda - kazao je Zoran Vučić (53) kojem je na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje zbog ubojstva tasta Ivana Bodrožića.

Prema optužnici, 19. ožujka ove godine ubo ga je nožem i usmrtio u podrumskom stanu na Prilazu Gjure Deželića 62. Nožem je ozlijedio i svoju nevjenčanu suprugu, Bodrožićevu kćer, a sve to stravično nasilje, odvijalo se pred očima njihova malodobnog sina. Na početku suđenja saslušano je nekoliko svjedoka, a među njima i liječnica Hitne pomoći, koja je opisala, što je vidjela kada je ušla u stan strave.

- Dječak je stajao je na vratima prostorije. Kazao mi je: Pomozite, spasite ga! Rekla sam mu smiri se i da će biti sve u redu. Žena koja je stajala nasred prostorije nije se žalila na nikakve ozljede i nisam ih ni primijetila. Samo je rekla da su se posvađali i da je on otišao. Bila sam više skoncentrirana na ozlijeđenog jer nije pokazivao vitalne znakove života. Nisam uočila nikakav nož - rekla je liječnica.

Kada joj je predočeno da je u istrazi navela da su ona i medicinski tehničar u sudoperu vidjeli nož, svjedokinja je kazala da je to vjerojatno tako bilo jer se tada bolje sjećala događaja. Trebao je svjedočiti i jedan policajac, no nije se nije pojavio. No prije rasprave je nazvao suca te je ispričao svoj nedolazak, kazavši mu da mu šef nije dopustio da dođe na raspravu!?