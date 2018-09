Ubio ženu, strpao je u torbu i taksijem se odvezao do mjesta gdje ju je pokopao

Majka dvoje djece, 37- godišnjaRuskinja Anna Ovchinnikova, platila je životom povjerenje koje je ukazala svom suprugu, inače osuđenom ubojici koji je pušten iz zatvora 2011. godine, gdje je proveo 14 godina zbog prijašnjeg ubojstva.

Vjerovala je da ga njena ljubav može promijeniti pa je odlučila udati se za njega. No, ubrzo je postalo jasno da vuk mijenja dlaku, ali ćud nikada.

Anna je u više navrata policiji prijavljivala supruga (44) koji ju je zlostavljao i zatražila je i razvod, ali zbog toga ju je udario u lice, a zatim u napadu bijesa i zadavio, rekli su ruski istražitelji.

Chilling moment husband ‘drags suitcase containing his strangled wife’s corpse into a taxi' https://t.co/KZd7PwC3bo pic.twitter.com/oG5guSbSoz