Čak 35 godina sijao je strah: Priznao je ubojstvo 93 osobe

Serijski ubojica s najplodnijom ‘karijerom’ u američkoj povijesti zove se Samuel Little. Danas 79-godišnjak, priznao je ubojstvo 93 osobe, većinom žena, a nepobitno mu je dokazano 50 ubojstava, objavio je FBI te prenijeli praktično svi bitniji svjetski mediji. No, istražitelj ureda koji je utemeljio J. Edgar Hoover ne sumnjaju da je Little doista kriv i za ostala 43 ubojstva. Ubojiti put trajao je čak 35 godina, od 1970. do 2005. godine.

Majka ga ostavila

FBI je postavio i internetsku stranicu s videozapisom Littleova priznanja nepotvrđenih ubojstava zajedno s njegovim crtežima. Mnoge od tih smrti proglašene su smrću od predoziranja, ili nesretnim slučajem, ili smrću iz neutvrđenih razloga. Neka tijela nisu nikada nađena, piše na toj stranici. Samuel Little dobio je doživotni zatvor 2014. godine kada je osuđen za tri ubojstva.

– Godinama je Samuel Little vjerovao kako ga nećemo uhvatiti jer je mislio da za njegove žrtve nikoga nije briga. Iako je već u zatvoru, FBI vjeruje kako je važno tražiti pravdu za svaku od žrtava, zatvoriti svaki slučaj – rekla je FBI-jeva analitičarka Christie Palazzolo.

Little, poznat i kao Samuel McDowell, prvi je put uhićen 2012. u skloništu za beskućnike u Kentuckyju te izručen Kaliforniji zbog optužbi vezanih za narkotike. No, analiza DNK otkrila je njegovu povezanost s trima starim zločinima, što je dovelo do presude za ubojstvo triju žena, Carol Elford, Guadalupe Apodaca te Audrey Nelson u Los Angelesu između 1987. i 1989. godine. Sve tri usmrtio je batinama i davljenjem. DNK je potjecao od sperme koju je ostavio na Apodacainoj košulji te ostacima kože ispod Nelsoničinih noktiju.

Little je po svojem habitusu imao predispozicije za život s one strane zakona. Za majku je sam tvrdio kako je bila “noćna dama”, pa ga je odgojila baka. U školi mu nije išlo, imao je problema i s disciplinom. U jedinom intervjuu novinarki The Cuta tvrdio je kako mu je u rodoslovlju i Malcolm X, a da ga je majka napustila i ostavila pokraj ceste. Sa 16 godina osuđen je za provalu te je zatvoren u dom. U nekom se trenutku odlučio na lutanje pa je bio pritvoren u osam američkih država.

Prikupio je prilično bogat dosje za tih uhićenja, popis je nedjela uključivao prijevaru, krađe po trgovinama, podvođenje, oružanu pljačku, nasilničko ponašanje i silovanje. U zatvoru se prihvatio i boksa, tvrdio je čak i da je profesionalan boksač. Do 1975. bio je uhićen 26 puta u 11 država za zločine koji uključuju krađu, napad, pokušaj silovanja, prijevaru i napad na vladine službenike.

Pred sud je zbog ubojstva dospio 1982., no porota u gradu Pascagoula u Mississippiju odbila je potvrditi optužnicu za ubojstvo Melinde LaPree, koja je nestala u rujnu te godine. Međutim, tražili su ga i u Floridi zbog ubojstva Patricije Mount, čije je tijelo nađeno u rujnu iste godine. Kontradiktorna svjedočenja poštedjela su ga optužnice. Odselio se u San Diego u Kaliforniji, gdje je 1984. uhićen zbog otmice, premlaćivanja i davljenja Lurie Barros, koja je uspjela preživjeti susret s Littleom. Mjesec dana poslije policija ga je pronašla na istom mjestu, u automobilu na čijem je stražnjem sjedalu bila pretučena i davljena žena. Osuđen je na četiri godine, odslužio dvije i pol jer je pomilovan. Nakon odsluženja odlazi u Los Angeles – tamo je ubio deset osoba. Svoje je žrtve usmrćivao uglavnom davljenjem. Nerijetko je i masturbirao daveći, ubijanje je za njega bilo gotovo poput seksa.

Teško ga pronašli

– Ubijati ih bilo je kao da si u nebesima, kao da si u krevetu s Marilyn Monroe! – odgovorio je na pitanja kako je bilo ubijati.

Iako je ubijao žene diljem Amerike, Little je imao djevojku koja ih je izdržavala krađom po dućanima. Obolio je od dijabetesa i srčanih bolesti, danas je nepokretan i u kolicima. Kako je rekao spomenutom američkom mediju, njegove žrtve zapravo su ga čekale da dovrši njihove ovozemaljske patnje. A on je vjerovao kako njih, s ruba društva, nitko neće tražiti niti ozbiljnije istraživati njihove smrti. Little nije bio glup, a iskusnoj policajki Mitzi Roberts, koja je bila uzor za detektivku Ballard iz romana poznatog pisca Michaela Connellyja, koja ga je na kraju stajala slobode, trebalo vremena da ga pronađe. Naime, nije imao ni kreditnu karticu, ni automobil, ni adresu. Bio je na korak da nestane.