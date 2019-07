10 jezivih pisma serijskih ubojica

Za ono što su učinili nikad neće biti opravdanja, ali neki od najozloglašenijih serijskih ubojica ipak su imali potrebu detalje svojih zločina podijeliti s policijom, novinarima ili obiteljima svojih žrtvi. Neovisno radi li se o čistoj narcisoidnosti ili zlobi, pisma hladnokrvnih ubojica jeziv su pogled u najporemećenije umove koje svijet pamti.

10. Albert Fish

Jezivi serijski ubojica Albert Fish poznatiji pod imenom 'The Boogeyman' otimao je djecu, a najmanje pet ih je i brutalno ubio. Godine 1928. oteo je 10-godišnju Grace Budd kojoj je oduzeo život i kasnije sakrio njezine ostatke u napuštenoj kući u okrugu Westchester u New Yorku. Da tragedija bude još gnjusnija Fish je poslao pismo majci djevojčice detaljno opisujući u kako je ubio njeno dijete.

- Kad je sve bilo spremno, otišao sam do prozora i nazvao je. Onda sam se sakrio u ormar i čekao da dođe u sobu. Kad me vidjela golog, počela je plakati i pokušala otrčati u prizemlje. Zgrabio sam je i rekla je da će me tužiti mami. Kako li me samo udarala, grizla i grebala... Odrezao sam je na malene komadiće, kako bi meso mogao odnijeti u svoju sobu te skuhati i pojesti – napisao je Boogeyman, ali nije naslutio da će ga upravo pomoću marke na omotnici pronaći policija.

Foto: Wikimedia Commons

9. Donald Harvey

Tzv. 'Anđeo smrti' Donald Harvey bio je bolničar u Ohiu i Kentuckyju tijekom 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. U tom je razdoblju ubio oko 37 pacijenata, a vjeruje se da je stvarni broj žrtava mnogo veći jer je i sam Harvey priznao da se radi o 70-ak ubojstva. Njegovo ludilo je započelo 'slučajno' kada je pacijenta spojio na prazan spremnik kisika, a nakon toga nije mogao prestati ubijati nedužne bolesnike. Hladnokrvni ubojica nikada nije pokazao trunku kajanja zbog svojih zločina.

- Neki od pacijenata mogli su preživjeti još nekoliko sati ili dana, ali svi bi na kraju umrli. Znam da misliš da sam se igrao Boga. I jesam – rekao je u jednom intervjuu nekadašnji bolničar, a pismo koje je napisao u zatvoru potvrdilo je njegovu poremećenost.

'Gospodine, daj mi spokoj da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti i mudrost da sakrijem tijela onih ljudi koje sam morao ubiti jer su me razljutili.'

8. H.H. Holmes

Uvrnuti serijski ubojica doktor H.H. Holmes sagradio je u Chicagu 'Dvorac smrti' u kojemu je mahnito ubijao žrtve. Zgrada od čak 100 soba imala je dugačke, krivudave hodnike koji bi dezorijentirali ljude, a tu su bile i plinske komore i lažni zidovi za dodatnu torturu. Holmes je leševe prodao medicinskim istraživačkim institucijama, a s organima pokojnika trgovao je na crnom tržištu. Dana 11. travnja 1896. napisao je pismo ispovijedi novinama u Philadelphiji.

- Rođen sam s vragom u sebi. Nisam si mogao pomoći da ne ubijam, kao što si ni pjesnik ne može pomoći pa piše. Zlo stalno stoji pored mog kreveta i ne miče se čitavog života. - objasnio je Holmes.

Foto: Wikimedia Commons

7. Gary Ridgway

'Ubojica iz Green Rivera' Gary Ridgway priznao je ubojstvo 48 prostitutki i skitnica u državi Washington tijekom 1980-ih i 1990-ih.

- Odabrao sam prostitutke jer sam mislio da ih mogu ubiti onoliko njih koliko sam htio, a da me ne uhvate – napisao je u pismu za Seattle Post-Intelligencer dodavši detaljne opise što je kasnije radio s leševima i kako je odsijecao nokte žrtvama.

Ridgway je uhvaćen 2001. godine zbog DNK uzorka koji ga je povezao s ubojstvima, a smrtnu je kaznu izbjegao jer je priznao krivnju i otkrio gdje se nalaze tijela žrtava.

Foto: Wikimedia Commons/King County Sheriff's Office

6. Ubojice iz Moorsa

Ian Brady i Myra Hindley, ubili su petoro djece u dobi od 10 do 17 godina u ranim 1960-im. Tri groba otkrivena su u močvari Saddleworth Moor u Manchesteru, ali ubojice nikada nisu otkrile posljednje počivalište preostalih žrtava. Hindley je tvrdila da ju je Brady 'začarao' i da je sudjelovala u zločinima protiv svoje volje. Međutim, Brady priča drugu priču.

- Hindley misli da je lik viktorijanske melodrame u kojoj glumi da je bila prisiljena ubijati. Oboje smo nosili revolvere i odlazili pucati u močvare. Da sam je doista maltretirao, mogla me ubiti u bilo kojem trenutku. Prvo je tvrdila da je 30 godina ubijala sa mnom jer me voli, a sad tvrdi da je ubijala jer me mrzila. To je potpuno iracionalna hipoteza. Karakterno ona je kao kameleon. Govori ono što vjeruje da pojedinac želi čuti, ovisno o trenutku. Sposobna je ubiti, što hladnokrvno, što u naletu bijesa – napisao je Brady iz zatvora novinaru.

5. Sjekiraš iz New Orleansa

Neidentificirani serijski ubojica prozvan sjekirašem iz New Orleansa ubio je šest osoba i ranio njih 12 u razdoblju od 1918. do 1919. godine. Pismo za koje se vjeruje da je ubojica napisao objavljeno je u novinama te je u njemu tvrdio da će poštedjeti svakoga tko sluša jazz glazbu.

- Jako volim jazz glazbu, i kunem se svim vragovima da će svaka osoba biti pošteđena ako se iz njegove kuće čuje jazz. Jedno je sigurno, onaj tko u utorak navečer neće slušati jazz, osjetit će moju sjekiru - upozorio je ubojica opsjednut jazzom.

Ubojstva su nakon pisma upozorenja prestala, a misterij tko je počinitelj nije otkriven do dana današnjeg.

4. Snajperisti iz Beltwaya

Tijekom tri tjedna 2002. godine 'snajperisti iz Beltwaya' ubili su desetoro ljudi u državama Maryland i Virginia. John Allen Muhammad i Lee Boyd Malvo u svaku su žrtvu ispalili metak iz daljine, a zatim su nestali. U pismu policiji na tri stranice napisali su svoje zahtjeve.

- Gospodo policajci, zovite me Bogom. Želimo 10 milijuna dolara inače će životi djece biti ugroženi - zatražili su snajperisti i pričvrstili pismo na drvo ispred lokalnog restorana.

Ubojice se uhvaćene kad je jedan od njih preko telefona pričao o neriješenom ubojstvu u Alabami .Muhammed je ubijen smrtonosnom injekcijom, a Malvo je osuđen na doživotnu robiju.

Foto: Wikimedia Commons

3. Dennis Rader

Dennis Rader dao je samome sebi nadimak 'BTK' na temelju svoje metode ubijanja 'Bind, Torture, Kill' (zaveži, muči, ubij). Od 1974. do 1991. Rader je ubio desetero ljudi u Kansasu, a istovremeno je živio kao tipičan 'obiteljski čovjek'. Rader je imao potrebu pisti pisma policiji, a zahvaljujući svom ekshibicionizmu je kasnije i pronađen.

- Kada čudovište uđe u moj mozak, nikad neću saznati. Ali ono ovdje ostaje. Društvo može biti zahvalno da postoji način da se čovjek poput mene oslobodi i da neka žrtva postane predmet mog mučenja. To je velika igra koju moj prijatelj čudovišne i ja igramo. On stavlja broj na žrtvu, slijedi ih, čeka u mraku, čeka, čeka… Možda ga možeš zaustaviti. Ne mogu. On je upravo izabrao svoju sljedeću žrtvu. Iskreno vaš i doista kriv, BTK – poručio je Rader koji je uhvaćen nako što je počeo slati pisma putem disketa koje je policija vrlo brzo locirala.

2. Jack Trbosjek

Ubojstva zloglasnoga Jacka Trbosjeka danas su još uvijek misterij u Londonu. Godine 1888. hladnokrvni serijski ubojica kretao se osiromašenim područjima oko Whitechapela i ubijao prostitutke. Tijela njegovih žrtava otkrivena su s dubokim posjekotinama u vratu i abdominalnim unakaženjima. 27. rujna 1888. Središnja novinska agencija primila je pismo ubojice za koje su vjerovali da je to prijevara.

- Sljedeći put ću odreazati gospođi uši i poslati ih policajcima da se razvesele. Moj nož je tako lijep i oštar, iskoristit ću ga čim se ukaže prilika. Sretno. Vaš Jack Trbosjek - stajalo je u pismo.

Tri dana kasnije dogodilo se dvostruko ubojstvo. Vjeran svojoj riječi, ubojica je žrtvama odrezao ušne školjke, a slučaj nikad nije riješen.

Foto: Wikimedia Commons/National Archives

1. Zodiac

U kasnim 1960-ima, ubojica imena Zodiac napao je osmero ljudi, a samo je dvoje spasilo živu glavu. Tijekom njegove vladavine terora napisao je nekoliko pisama, uključujući i četiri kriptograma koje je slao lokalnim novinama.

- VOLIM UBIJATI LJUDE JER JE TO PUNO ZABAVNIJE NEGO UBIJATI ŽIVOTINJE PO ŠUMAMA A ČOVJEK JE NAJOPASNIJA OD SVIH ŽIVOTINJA NEŠTO ME UZBUĐUJE I BOLJE JE NEGO KAD SAM S DJEVOJKOM NAJBOLJI JE DIO ŠTO KAD UMREM PONOVNO ĆU SE RODITI U RAJU I SVI KOJE SAM UBIO POSTATI ĆE MOJI ROBOVI NEĆU TI REĆI SVOJE IME JER ĆEŠ ME POKUŠATI USPORITI U MOME SAKUPLJANJU ROBOVA ZA ŽIVOT NAKON SMRTI. EBEORIETEMETHHPITI - pisalo je velikim slovima bez interpunkcije u pismu koje je FBI smatrao svojevrsnom šifrom koja do danas nije razbijena.

Foto: Wikimedia Commons