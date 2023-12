U zgradi HAZU donesena povijesna odluka o odbacivanju kolaca, lanaca i boksera za glave, letvi i bejzbol-palica u međusobnim bitkama

Subota

9.12. 2023.

Dalmacija je pod opsadom, a u Splitu vrije! Više od 50.000 ljudi na ulicama Splita grada urla “hoćemo pobjedu”, tražeći da se poništi jučerašnji rezultat jučerašnje utakmice u Kranjčevićevoj gdje je Lokomotiva ukrala Hajduku dva boda i tako omogućila Dinamu da se primakne bijelima. Plenki je u podrum Vlade sinoć priveo kompletnu sudačku organizaciju na čelu s Brunekom Marićem i naložio im da od sada moraju suditi za Hajduk i da se ovakve stvari ne smiju ponavljati, jer će ludi Dalmatinci okrenuti leđa HDZ-u- “Hoćete li da Senf pobijedi, pa da biciklizam bude nacionalni sport!”, urlao je Plenki na suce, koji su skrušeno gledali u vrh cipela i pred zoru pokleknuli. Svi osim Bruneka. On je rekao da se to kosi s njegovim najdubljim uvjerenjima i da će on ostati vjeran VAR sobi iz Međugorja.

Nedjelja

10. 12. 2023.

Kakav veličanstven doček naših heroja na Plesu! Uznici iz bizantinskih kazamata konačno su stupili na sveto tlo, prošavši kroz špalir kamarada koji su im poželjeli dobrodošlicu na ulazu u aerodromsku zgradu, čvrsto u podignutim desnicama stišćući po jednu bengalku za izmučenu hrvatsku mladež koju strašni Grci konačno pustiše da se vrate mamama i tatama koji su ih dočekali. Antihrvatski mediji nisu propustili priliku da umanje značaj ovog velehrvatskog trijumfa pa su tako zapisali da je jedna od mama prebila dvojicu fotoreportera koji su se usudili fotkati sineka bez kapuljače na glavi, spaljen je samo jedan avion Nebeske Srbije (hrv. Air Serbia), ali nitko ne piše da su dečki dopustili putnicima da prije toga izađu van i da su ih tamo samo malo išamarali, a od 30 prodavaonica brze hrane koje, na putu od aerodroma do grada, prodaju gyros, devastirano je samo 17.

Ponedjeljak

11. 12. 2023.

U zgradi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sastale su se delegacije svih hrvatskih navijačkih stališa i donijele povijesnu odluku o odbacivanju kolaca, lanaca i boksera za glave, letvi i bejzbol-palica u međusobnim bitkama. Povijesnu odluku sa suzama i glasnim ovacijama pozdravili su okupljeni zdravstveni radnici, prvenstveno oni iz hitnih službi koji će prvi osjetiti blagodati ove odluke. Pod geslom “Hrvatska šaka u hrvatsku glavu”, pilot-program počinje od idućeg kola. Ripperu je naloženo da promijeni stihove “i kolcem i lancem i bokserom u glavu, udari, razvali za Dinamovu slavu”. Diskretno mu je poručeno da će, ako ne promijeni, dobiti par šaka u glavu.

Utorak

12. 12. 2023.

Plenki je poludio! Što drugo reći nakon smjene jednog od najboljih, našeg Davora ili Damira Filipovića i to samo zato što je izabrao pogrešnog savjetnika, koji je savjetovao lokalnog novinara kako da izmuzu neku sitnu lovu putem oglašavanja državnih tvrtki i da bude svima dobro. Dobro, čovjek je malo pomagao i Mostu da se politički profilira, ali sve u dobroj namjeri. I sada ih Plenki obojicu smijenio. Lako je Plenkiju. On je izabrao nekoliko desetaka pogrešnih ministara do sada, koje su smijenili ili on ili dragi ljudi iz USKOK-a, ali njega nema tko smijeniti.

Srijeda

13. 12. 2023.

Logično, Udruga savjetnika ministara dostavila je predstavku Plenkiju, oštro protestirajući protiv smjene jednog od njihovih viđenijih članova, koji je samo prošle godine, prema vlastitom priznanju, izvukao 140.000 eura iz Ministarstva na račun oglašavanja državnih tvrtki u medijima. Što bi rekao Lovrinčević, “Love ima, tak’ da nije problem”, poručuju savjetnici Plenkiju, koji im je rekao da im je bolje da se poklope ušima nakon što su dozvolili da ih Grmoja raskrinka.

Četvrtak

14. 12. 2023.

Neobično je bilo danas na HRT-u. Par desetak mladića s kapuljačama izašlo je iz nekoliko kombija i došlo na portu nacionalnog javnog servisa, vodeći čovjeka s lisicama na rukama, povezom preko očiju i selotejpom preko usta. Kada su ih na porti upitali o čemu se radi, Joke iz Solina skinuo je čovjeku selotejp i povez. Čovjek se predstavio kao Mario Strahonja i rekao da je došao dati otkaz jer se u zadnje vrijeme baš nekako umorio komentirati rad sudaca HNL-a u emisijama HRT-a. Pozvana je policija jer se radnicima HRT-a učinilo da simpatični Mario tu nije došao dragovoljno, ali kada je policija došla, Mario je rekao da odlazi svojom voljom i da su pripadnici Torcide došli tu samo zato što izuzetno cijene njegovu tisuću puta dokazanu objektivnost i profesionalnost neviđenu još od vremena kada ja Brunek Marić jahao zelenim travnjakom s pištaljkom u ustima.

Petak

15. 12. 2023.

Veliko slavlje hrvatskih koljača svinja diljem ravne nam Slavonije. Čim je obznanjena odluka Europske komisije da je se svinjokolja dozvoljava za osobne potrebe, krenulo je oštrenje noževa i pripreme za crni svinjski utorak, kada odluka stupa na snagu. Odzvonilo je svinjskoj kugi u Slavoniji, sve se vraća na svoje mjesto, gdje i treba biti. Odluku EK obilježio je samo jedan manji incident jer su zaštitari morali silom ispred zgrade EK ukloniti prosvjednika kojeg su identificirali kao građanina Zagreb. Izvjesni G.G.R. (56), rekao je da mu ova odluka ugrožava obiteljski biznis i da se nada povratku svinjske kuge.

