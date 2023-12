Filipović: Nelogično mi je da se Lovrinčević upuštao u te sitne 'dealove', ne vjerujem u to

Bivši ministar Davor Filipović održao je konferenciju za medije na kojoj je komentirao smjenu s mjesta ministra gospodarstva i održivog razvoja, kao i smjenu njegova savjetnika Jurice Lovrinčevića. Obojica su ekspresno dobila otkaze nakon što je jučer objavljeno da je Lovrinčević navodno od novinara Mreže TV tražio dio državnog novca namijenjenog oglašavanju. Tu je informaciju objavio Nacional, a Večernji list objavio je dio korespondencije koja ide Lovrinčevića do Mostovaca.

Povjerljive informacije iz Ministarstva dolazile su do Mosta, odnosno Nikole Grmoje. Lovrinčević je Mostovce koristio zbog svog privatnog sukoba s Pavlom Vujnovcem i Marijem Radićem iz Domovinskog pokreta oko suvlasništva u Pevexu, a dijelom i zbog sukoba Davora Filipovića s Franom Barbarićem oko HEP-a.

Bivši ministar rekao je kako nije znao za poruke svog dojučerašnjeg savjetnika Jurice Lovrinčevića, ali da niti ne vjeruje u njih, no preuzima političku odgovornost. Kazao je i kako ne zna tko potpisuje odluke za dodjelu novca za kampanje u medijima te da to rade stručne službe.

- Ponosan sam što sam imao priliku služiti domovini kao član hrvatske Vlade. Hrvatska raste i Hrvatska se razvija usprkos svim zlim jezicima koji su govorili kako Hrvatska nema šanse. Krizu smo iskoristili kao priliku, pokrenuli smo transformaciju energetskog sustava, osigurali rekordna sredstva za energetsku obnovu - rekao je Filipović.

- Dužnost mi je ne biti teret Vladi niti HDZ-u, niti hrvatskoj državi kojoj sam služio kao ministar i kojoj ću služiti u budućnosti kao profesor na Ekonomskom fakultetu. O porukama nisam ništa znao, ali preuzimam političku odgovornost. Što se tiče natpisa o gospodinu Lovrinčeviću, on je jedan od najimućnijih i najostvarenijih ljudi u našoj domovini, da se on upuštao u sitne dealove i da je tražio novac, meni to zvuči vrlo nelogično i u to ne vjerujem - rekao je.

- Niti jedan pojedinac niti jedna osoba nije važnija od države i ne želim ugroziti sve ono dobro što ostavljam u ministarstvu i Vladi - rekao je. - Sigurno će se i on obratiti javnosti, treba sve to utvrditi - kazao je i dodao kako se čuo s Lovrinčevićem, ali nije htio otkriti o čemu su razgovarali.

- Neke stvari se nisu smjele dogoditi kako su se dogodile. Vraćam se na fakultet i služit ću domovini na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu - rekao je.

Kazao je kako neće ostati na ministarskoj plaći, odnosno koristiti povlasticu 6+6.

- Veselim se ulasku na fakultet i radu sa studentima - rekao je.

