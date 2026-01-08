FOTO Koji vam je bolji? Imaju više od 3 metra visine, hvale se ponosni 'graditelji'
Dok snijeg polako prekriva slavonska dvorišta i trgove, u Slavonskom Brodu nastao je pravi zimski div. Gotovo tri i pol metra visok snjegović djelo je Jadranka Lovakovića, koji ga je uz malu pomoć susjeda gradio čak dva dana, odnosno oko 19 sati.
Snježnog junaka izradio je Vukašin Klajić sa svojim prijateljima, a cijeli posao završili su za oko 11 sati. Bez bagera i teške mehanizacije, samo uz pomoć prijatelja Valentina i bratića Nemanje, koji su na kraju dodali detalje poput mrkve i „dotjerali“ Olafa.