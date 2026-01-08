FOTO Koji vam je bolji? Imaju više od 3 metra visine, hvale se ponosni 'graditelji'

Dok snijeg polako prekriva slavonska dvorišta i trgove, u Slavonskom Brodu nastao je pravi zimski div. Gotovo tri i pol metra visok snjegović djelo je Jadranka Lovakovića, koji ga je uz malu pomoć susjeda gradio čak dva dana, odnosno oko 19 sati.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Ideja je krenula još za Božić, kada je započeo Božićni projekt kako bi razveselio najmlađe, a kasnije je odlučio napraviti i snješka.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Posla nije nedostajalo, snijeg su morali čak i dopremati jer ga nije bilo dovoljno, no trud se isplatio. Snjegović je čvrst, izdržljiv i, kako kaže Jadranko, stajat će dok god se ne otopi.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Ništa manje impresivan prizor nije ni u Bijelom Brdu, gdje je u samom centru mjesta osvanuo trometarski Olaf.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Snježnog junaka izradio je Vukašin Klajić sa svojim prijateljima, a cijeli posao završili su za oko 11 sati. Bez bagera i teške mehanizacije, samo uz pomoć prijatelja Valentina i bratića Nemanje, koji su na kraju dodali detalje poput mrkve i „dotjerali“ Olafa.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Djeca su, kažu, oduševljena i stalno se dolaze fotografirati s njim.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Oba snjegovića izgledaju fascinantno, a njihovi autori pokazali su koliko se uz volju, trud i malo mašte može stvoriti prava zimska atrakcija.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
A sad pitamo vas, koji vam je bolji: brodski snježni div ili Olaf iz Bijelog Brda? 
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
