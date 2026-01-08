Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ČETVRTI DAN ZA REDOM

Nema pitke vode, na ovih 30 splitskih lokacija stižu cisterne; pripremite kanistre i stanite u red

Solin: Rekordan vodostaj zamućene rijeke Jadro
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
08.01.2026.
u 11:17

U slučaju pojave izraženije mutnoće vodu je prije prokuhavanja potrebno istaložiti, a bistri dio odliti i prokuhati, poručili su iz VIK-a

Zbog zamućenosti izvora rijeke Jadro izazvane kišnim padalinama, koja traje četvrti dan za redom, Vodovod i kanalizacija Split (VIK) uveli su u četvrtak na širem splitskom području alternativnu opskrbu vode za piće cisternama i vodospremnicima, izvijestili su iz VIK-a. Raspored dostave vode za piće alternativnom opskrbom za područja Split-Podstrana, Solin-Klis, Kaštela, Trogir-Segat objavljen je na stranici VIK-a. "Rezultati ispitivanja vode, uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže koja se napaja iz izvorišta Jadro, pokazuju da je parametar zamućenja i dalje povišen u odnosu na propisane vrijednosti," priopćeno je iz VIK-a.

Stručnjaci županijskog Nastavnog zavoda  za javno zdravstvo preporučuju prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju. U slučaju pojave izraženije mutnoće vodu je prije prokuhavanja potrebno istaložiti, a bistri dio odliti i prokuhati, poručili su iz VIK-a. Napominju kako sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.
Imamo rekordera! U ovom mjestu izmjereno je više od 60 cm snijega. Evo koliko ga je palo u Zagrebu i u drugim gradovima

Alternativna opskrba vodom za piće 8. siječnja, za preporučenu skupinu stanovništva organizira se putem autocisterni i vodospremnika čiji je raspored u nastavku teksta.

GK Plokite/ parking kod T-COM-a - 10:45 - 11:15

GK Pujanke/kod trgovačkog centra i crkve, Tijardovićeva 10 - 11:30 - 12:00

GK Visoka/ispod crkve Presvetog Srca Isusova - 12:15 - 12:45

GK Split 3 /  ispod nadvožnjaka u Ulici Matice hrvatske - 13:00 - 13:30

GK Lučac – Manuš/ kod OŠ Lučac - 13:45 - 14:15

GK Bačvice/kod OŠ Pojišan - 14:30 - 15:00

GK Blatine Škrape/ispred crkve Gospe Fatimske - 15:15 - 15:45

GK Lokve/ ispred ambulante - 16:00 – 16:30

GK Sućidar/glavni ulaz vrtić - 16:45 - 17:15

GK Ravne njive/kod Kauflanda - 10:45 - 11:15

GK Neslanovac/kod caffe bar Stop, Mostarska ulica - 11:30 - 12:00

GK Brda/kod Pazara - 12:15 - 12:45

GK Trstenik/parking pored crkve - 13:00 - 13:30

GK Mertojak/kod rotora prema Žnjanu (ex Policija) - 13:45 - 14:15

GK Žnjan/ispred zgrade Blizanaca - 14:30 – 15:00

GK Kman – Kocunar/kod vrtića - 15:15 - 16:15

Pazdigrad /parking Plodine - 10:45 - 11:15

Stobreč /centar-autobusna stanica - 11:30 - 12:00

Podstrana/Petričevo kod Konzuma - 12:15 - 12:45

Podstrana/Gospe u siti, kod škole - 13:00 - 13:30

GK Šine/kod ambulante - 13:45 - 14:15

GK Kamen/Kod parka, preko puta crkve SV. Mihovil - 14:30 - 15:00

GK Sirobuja/ispred zgrade GK-a - 5:15 - 15:45

GK Mejaši/kod OŠ Mejaši - 16:00 – 16:30

GK Grad/Dobri  /Gundulićeva/između Suda i ex Standa - 10:45 - 11:15

GK Varoš/kod OŠ Marjan - 11:30 - 12:00

GK Spinut/cafe bar Vertigo - 12:15 - 12:45

GK Meje/kod Ribole ugibalište za dostavna vozila, Put Meja - 13:00 - 13:30

GK Lovret (Lora)/autobusno ugibalište u Zrinsko Frankopanskoj - 13:45 - 14:15

Gripe – Bol/kod Radio Splita - 14:30 - 15:00

Ključne riječi
cisterne rijeka Jadro zagađenost

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!