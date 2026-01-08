Nema pitke vode, na ovih 30 splitskih lokacija stižu cisterne; pripremite kanistre i stanite u red

Zbog zamućenosti izvora rijeke Jadro izazvane kišnim padalinama, koja traje četvrti dan za redom, Vodovod i kanalizacija Split (VIK) uveli su u četvrtak na širem splitskom području alternativnu opskrbu vode za piće cisternama i vodospremnicima, izvijestili su iz VIK-a. Raspored dostave vode za piće alternativnom opskrbom za područja Split-Podstrana, Solin-Klis, Kaštela, Trogir-Segat objavljen je na stranici VIK-a. "Rezultati ispitivanja vode, uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže koja se napaja iz izvorišta Jadro, pokazuju da je parametar zamućenja i dalje povišen u odnosu na propisane vrijednosti," priopćeno je iz VIK-a.

Stručnjaci županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo preporučuju prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju. U slučaju pojave izraženije mutnoće vodu je prije prokuhavanja potrebno istaložiti, a bistri dio odliti i prokuhati, poručili su iz VIK-a. Napominju kako sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

Imamo rekordera! U ovom mjestu izmjereno je više od 60 cm snijega. Evo koliko ga je palo u Zagrebu i u drugim gradovima Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Alternativna opskrba vodom za piće 8. siječnja, za preporučenu skupinu stanovništva organizira se putem autocisterni i vodospremnika čiji je raspored u nastavku teksta.

GK Plokite/ parking kod T-COM-a - 10:45 - 11:15

GK Pujanke/kod trgovačkog centra i crkve, Tijardovićeva 10 - 11:30 - 12:00

GK Visoka/ispod crkve Presvetog Srca Isusova - 12:15 - 12:45

GK Split 3 / ispod nadvožnjaka u Ulici Matice hrvatske - 13:00 - 13:30

GK Lučac – Manuš/ kod OŠ Lučac - 13:45 - 14:15

GK Bačvice/kod OŠ Pojišan - 14:30 - 15:00

GK Blatine Škrape/ispred crkve Gospe Fatimske - 15:15 - 15:45

GK Lokve/ ispred ambulante - 16:00 – 16:30

GK Sućidar/glavni ulaz vrtić - 16:45 - 17:15

GK Ravne njive/kod Kauflanda - 10:45 - 11:15

GK Neslanovac/kod caffe bar Stop, Mostarska ulica - 11:30 - 12:00

GK Brda/kod Pazara - 12:15 - 12:45

GK Trstenik/parking pored crkve - 13:00 - 13:30

GK Mertojak/kod rotora prema Žnjanu (ex Policija) - 13:45 - 14:15

GK Žnjan/ispred zgrade Blizanaca - 14:30 – 15:00

GK Kman – Kocunar/kod vrtića - 15:15 - 16:15

Pazdigrad /parking Plodine - 10:45 - 11:15

Stobreč /centar-autobusna stanica - 11:30 - 12:00

Podstrana/Petričevo kod Konzuma - 12:15 - 12:45

Podstrana/Gospe u siti, kod škole - 13:00 - 13:30

GK Šine/kod ambulante - 13:45 - 14:15

GK Kamen/Kod parka, preko puta crkve SV. Mihovil - 14:30 - 15:00

GK Sirobuja/ispred zgrade GK-a - 5:15 - 15:45

GK Mejaši/kod OŠ Mejaši - 16:00 – 16:30

GK Grad/Dobri /Gundulićeva/između Suda i ex Standa - 10:45 - 11:15

GK Varoš/kod OŠ Marjan - 11:30 - 12:00

GK Spinut/cafe bar Vertigo - 12:15 - 12:45

GK Meje/kod Ribole ugibalište za dostavna vozila, Put Meja - 13:00 - 13:30

GK Lovret (Lora)/autobusno ugibalište u Zrinsko Frankopanskoj - 13:45 - 14:15

Gripe – Bol/kod Radio Splita - 14:30 - 15:00