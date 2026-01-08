Naši Portali
TUGA U SAD-U

Ovo je žena koju je ubio agent ICE-a: 'Vjerojatno je bila prestrašena. Bila je nevjerojatno ljudsko biće'

Autor
Dora Taslak
08.01.2026.
u 11:25

Nakon smrti 37-godišnjakinje, u Minneapolisu su se okupili brojni građani. Mnogi su je opisali kao dobru susjedu koja je štitila druge

Agent američke Imigracijske i carinske službe (ICE) ustrijelio je i ubio 37-godišnju Renee Nicole Good u Minneapolisu. Žena je preminula nedaleko od mjesta gdje je živjela, a njezina je majka progovorila o tragediji za američke medije. "Vjerojatno je bila prestrašena", kazala je Donna Ganger o svojoj kćeri te dodala kako ona nije bila dio prosvjednika koji su navodno izazivali agente ICE-a. 

"Renee je bila jedna od najljubaznijih osoba koje sam ikad upoznala. Bila je iznimno suosjećajna. Brinula se o ljudima cijeli život. Bila je puna ljubavi i nježna. Bila je nevjerojatno ljudsko biće", kazala je majka za Minnesota Star Tribune.

Good je na Instagramu opisana kao pjesnikinja, spisateljica i majka. Bila je udana za Timmyja Raya Macklina Jr. koji je preminuo 2023. godine. Macklinov otac, Timmy Ray Macklin Sr., bio je šokiran kad je čuo vijest o ubojstvu 37-godišnjakinje. Rekao je da su ona i njezin sin imali sina koji sada ima 6 godina. Dodao je da Good ima još dvoje djece za koje vjeruje da žive s njezinom obitelji.

Nakon smrti 37-godišnjakinje, u Minneapolisu su se okupili brojni građani. Mnogi su je opisali kao dobru susjedu koja je štitila druge. "Bila je mirna, učinila je pravu stvar. Umrla je jer je voljela svoje susjede", rekao je Jaylani Hussein, direktor neprofitne organizacije CAIR-MN.

Agent ICE-a ustrijelio u lice ženu u automobilu. Gradonačelnik: Napustite grad; Oglasio se i Trump
Ključne riječi
Minneapolis SAD ICE

