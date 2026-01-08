Rastrojen s 1,94 promila u kafiću mahao plinskim pištoljem, priveli ga specijalci pa mu našli i suzavac, bengalke, noževe...

Zbog narušavanja javnog reda i mira iza rešetaka je završio 59-godišnjak koji je uhićen nakon što je 5. siječnja pijan vikao i galamio te mahao plinskim pištoljem u jednom kafiću u Splitu. Događalo se to u 23.20, a kako je po kafiću mahao pištoljem, za kojeg je naknadno utvrđeno da je riječ o plinskom pištolju, pozvana je policija. I to Jedinica specijalne i intervente policije PU splitsko-dalmatinske jer je dojava bila da je čovjek naoružan. Naknadno je utvrđeno i da je 59-godišnjak u krvi imao 1,94 promila alkohola u krvi, a pištolj kojeg je imao za pojasom je u kafiću vadio i njime mahao. Pri tome je vrijeđao druge goste i na njih vikao, što je njih uznemirilo.

Osim plinskog pištolja, neovlašteno posjedovao i jedan sprej s nadražujućom tvari koji je nosio na javnom mjestu. U policiji kažu da način na koji je taj sprej nosio upućuje da ga je možda namjeravao zloporabiti. Policija koja je došla u kafić, morala je uporabiti silu kako bi ga svladala i privela, a kako je bio u vidno rastrojenom stanju odveden je na pregled u splitsku bolnicu. Oduzeta su mu i dva noža različitih duljina oštrica te tri pirotehnička sredstva (bengalke) koja su pronađena u vozilu koje 59-godišnjak koristi. Nakon što mu je ukazana pomoć, 6. siječnja je uz optužni prijedlog doveden na sud koji mu je odredio zadržavanje do 20. siječnja.