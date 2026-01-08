Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAVRŠIO IZA REŠETAKA

Rastrojen s 1,94 promila u kafiću mahao plinskim pištoljem, priveli ga specijalci pa mu našli i suzavac, bengalke, noževe...

Zagreb: Radi srušenih stabala zatvorena je Sljemenska cesta
Igor Kralj/PIXSELL Ilustracija
VL
Autor
Ivana Jakelić
08.01.2026.
u 08:59

Policija je morala uporabiti silu kako bi ga svladala i privela

Zbog narušavanja javnog reda i mira iza rešetaka je završio 59-godišnjak koji je uhićen nakon što je 5. siječnja pijan vikao i galamio te mahao plinskim pištoljem u jednom kafiću u Splitu. Događalo se to u 23.20, a kako je po kafiću mahao pištoljem, za kojeg je naknadno utvrđeno da je riječ o plinskom pištolju, pozvana je policija. I to Jedinica specijalne i intervente policije PU splitsko-dalmatinske jer je dojava bila da je čovjek naoružan. Naknadno je utvrđeno i da je 59-godišnjak u krvi imao 1,94 promila alkohola u krvi, a pištolj kojeg je imao za pojasom je u kafiću vadio i njime mahao. Pri tome je vrijeđao druge goste i na njih vikao, što je njih uznemirilo.

Osim plinskog pištolja, neovlašteno posjedovao i jedan sprej s nadražujućom tvari koji je nosio na javnom mjestu. U policiji kažu da način na koji je taj sprej nosio upućuje da ga je možda namjeravao zloporabiti. Policija koja je došla u kafić, morala je uporabiti silu kako bi ga svladala i privela, a kako je bio u vidno rastrojenom stanju odveden je na pregled u splitsku bolnicu. Oduzeta su mu i dva noža različitih duljina oštrica te tri pirotehnička sredstva (bengalke) koja su pronađena u vozilu koje 59-godišnjak koristi. Nakon što mu je ukazana pomoć, 6. siječnja je uz optužni prijedlog doveden na sud koji mu je odredio zadržavanje do 20. siječnja.
Tijela dvojice muškaraca pronađena u obiteljskoj kući. Otkriven uzrok tragedije
Ključne riječi
Split narušavanje javnog reda i mira policija plinski pištolj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!