U Ženevi se održava sastanak o okončanju rata u Ukrajini: Rubio je rekao da mirovni plan nije američki prijedlog

Visoki dužnosnici Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Britanije i Njemačke sastali su se u Ženevi kako bi razgovarali o nacrtu američkog plana o okončanju rata u Ukrajini. Posebni američki izaslanik Steve Witkoff i državni tajnik Marco Rubio trebali su stići u nedjelju na razgovore o okončanju ruske invazije, koja sada traje četvrtu godinu.

U petak je američki predsjednik Donald Trump rekao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ima rok do četvrtka da odobri plan od 28 točaka, koji poziva Ukrajinu da se odrekne dijela teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i odrekne se ambicija za pridruživanje NATO-u.

"Nadamo se da ćemo razraditi posljednje detalje... kako bismo sastavili sporazum koji je povoljan za njih (Ukrajinu)", rekao je američki dužnosnik. No dodao je da se ništa konačno neće dogovoriti "dok se dvojica predsjednika ne sastanu", misleći na Trumpa i Zelenskog. Uz ukrajinsko izaslanstvo, raspravama će se pridružiti savjetnici za nacionalnu sigurnost iz takozvanog E3 saveza Francuske, Velike Britanije i Njemačke, uz Europsku uniju. Italija će također poslati dužnosnika, rekli su diplomatski izvori.

Europski i drugi zapadni čelnici rekli su u subotu da je američki mirovni plan, koji podržava ključne ruske zahtjeve, osnova za pregovore o okončanju rata, ali da mu je potreban "dodatni rad", jer traže bolji dogovor za Kijev prije roka u četvrtak. Izvor iz njemačke vlade rekao je da je Ukrajini i američkoj administraciji poslan europski nacrt mirovnog plana, koji se temelji na američkom prijedlogu. Prije pregovora, predsjednik Zelenskij upozorio je da zbog plana Ukrajina riskira gubitak dostojanstva i slobode ili gubitak podrške Washingtona. Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je plan kao osnovu za rješavanje sukoba, ali Moskva bi se mogla usprotiviti nekim prijedlozima u shemi, koji zahtijevaju od njezinih snaga da se povuku iz nekih područja koja su zauzele.

Pratite uživo:

11.00: Avion u kojem je bio Marco Rubio sletio je u Ženevu.

Europska unija izradila je protuprijedlog američko-ruskom mirovnom planu koji će danas predstaviti svojim partnerima iz SAD-a i Ukrajine na sastanku u Ženevi, doznaje Sky News iz diplomatskih izvora. Kako se navodi, europski čelnici ovim potezom užurbano pokušavaju odgovoriti na sporazum od 28 točaka, dogovoren između Washingtona i Moskve, a koji navodno podržava ključne ruske zahtjeve i interese.

10.15: Skupina američkih senatora izjavila je da im je američki ministar vanjskih poslova, Marco Rubio, rekao kako mirovni plan za Ukrajinu u 28 točaka nije američki prijedlog, već predstavlja stav Rusije i da je procurio putem predstavnika Moskve, piše BBC. Troje senatora navode da su razgovarali s Rubiom telefonom dok je putovao prema Ženevi, nakon što su ga zamolili da pojasni kako je plan nastao.

Jedan od njih, republikanac Mike Rounds, koji je član Senatskog odbora za obavještajnu službu, rekao je da su zabrinuti jer je procureni dokument izgledao kao da je napisan iz ruskog ugla – čak i u načinu na koji je bio sastavljen. Senatori navode da im je Rubio rekao da to nije američki prijedlog, već ruski plan koji je procurio s ruske strane, te da će Ukrajinci moći odgovoriti na njega i pregovarati.

Ovo je u suprotnosti s tvrdnjama Bijele kuće, koja je ovaj tjedan izjavila da je plan podržao predsjednik Donald Trump, nakon što su ga sastavili njegovi dužnosnici. Nakon izjava senatora, glasnogovornik State Departmenta nazvao je izvještaje o tome da plan nije američki ‘očito netočnima‘. Rubio je na društvenim mrežama objavio kako je plan sastavio SAD, ‘na temelju inputa s ruske strane‘, ali uz ‘prethodni i stalni input Ukrajine‘.

10.00: Ukrajina je dronovima napala veliku termoelektranu u moskovskoj regiji, izazvavši požar i prisilivši na uključivanje rezervnog napajanja, rekao je guverner moskovske regije Andrej Vorobjov. Ukrajinski dronovi pogodili su u nedjelju elektranu Šatura, oko 120 km istočno od Kremlja, rekao je Vorobjov. Neprovjerena video snimka na Telegramu pokazuje nekoliko prasaka, a zatim i nekoliko plamenih kugli koje se uzdižu u noćno nebo.

9.10: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da njegov trenutačni mirovni prijedlog za Ukrajinu nipošto nije konačan. Pred Bijelom kućom, odgovarajući na pitanje novinara je li njegov plan od 28 točaka zapravo “zadnja ponuda”, Trump je to jasno odbacio. "Ne, ni izbliza", rekao je.

Naglasio je da je cilj postići mir te da se do toga trebalo stići odavno. Podsjetio je i na svoju čestu tvrdnju da se rat između Ukrajine i Rusije “nikada ne bi dogodio” da je on tada bio u Ovalnom uredu. Sada, kaže, cilj je jednostavan: prekinuti sukob. "Željeli bismo postići mir, to se trebalo dogoditi davno. Rat Ukrajine s Rusijom nikada se nije trebao dogoditi. Da sam ja bio predsjednik, to se nikada ne bi dogodilo. Pokušavamo ga okončati. Na ovaj ili onaj način, moramo ga okončati."